YSL鑲335顆黑鑽打造「萬元精品氣墊」　最美銀河星光版閃閃惹人愛

▲日韓妞瘋搶的YSL最美氣墊「銀河星光版」和「銀河黑鑽版」終於要在台灣開賣了。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

YSL根本是夢幻美妝製造機！時尚黑金配色的恆久完美氣墊粉餅，2016年一上市就被譽為「史上最美氣墊」，而今年更是一口氣推出2款超閃耀的限定款「銀河星光版」和「銀河黑鑽版」，美到日妞韓妞都瘋搶，台灣終於將在3月開始販售。尤其鑲上335顆立體黑水晶的「銀河黑鑽版」奢華無極限，售價直逼萬元，讓氣墊直接變成精品收藏品！

▲YSL 2020恆久完美氣墊粉餅 銀河星光版，共3色，NT$2,300。（圖／記者張毓容攝、翻攝IG@hohobeautylog）



從推出以來就一直持續熱賣的YSL恆久完美氣墊粉餅，不僅被封為「史上最美氣墊」的時尚外型大受歡迎，其控油保濕超持妝、輕盈遮瑕不厚重和時尚霧光妝感等3大特點更在小紅書上擁有萬篇好評分享，是許多人心中不可或缺的神級氣墊。

而每年都會推出限定版包裝的恆久完美氣墊粉餅，2020版可說是美到外太空的等級！「銀河星光版」以YSL歷年來秀場上令人炫目神迷的亮片材質為靈感，盒蓋上滿佈黑色、深藍細鑽，微微轉動就閃耀出猶如銀河星空般的七彩光芒，美到讓人移不開目光，只想立刻包一顆回家，難怪引發韓妞們瘋狂曬照。

▲YSL 2020恆久完美氣墊粉餅 銀河黑鑽版，共1色，NT$9,800。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



除了閃閃惹人愛的「銀河星光版」，YSL更突破美妝品的奢華極限，推出精品等級的頂級氣墊粉餅「銀河黑鑽版」，粉盒上鑲嵌了335顆立體多切面黑水晶，搭配金色盒框和經典金色CASSANDRA LOGO，看似低調，卻又閃耀著奢華炫目光芒，一拿出來絕對能閃瞎眾人，這已經不僅僅是氣墊粉餅，根本就是個精品般的存在！兩款2020限定版恆久完美氣墊粉餅將於3月14日於全台上市。

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