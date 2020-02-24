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拍照不用再套濾鏡！上鏡3步驟打造奢華奶油肌

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記者李薇／台北報導、攝影

想要打造出「最上鏡的小臉」是每個女孩都想要擁有的事情，不但可以看起來更加顯瘦，也能夠讓整個人視覺上更加有精神，不過到底要怎麼做才可以達到呢？只要透過3個小技巧，就可以輕鬆擁有。

▲TOM FORD最上鏡奢華粉底液 。（圖／記者李薇攝）

STEP 1：運用帶有細緻光澤感的妝前乳，先做好肌膚打底，透過細緻的光澤，可以讓肌膚先做好區域的打亮，提升肌膚質感，創造出宛如天生的底妝效果。

▲TOM FORD最上鏡奢華粉底液 。（圖／記者李薇攝）

STEP 2：使用具有遮瑕度的「保養型粉底」為肌膚遮蓋住臉部瑕疵，同時創造出細緻的光透感，裡面含有的高度抗氧化成分，上妝同時為肌膚保養，打造出每個角度都零死角的「奢華奶油肌」。

▲TOM FORD最上鏡奢華粉底液 。（圖／記者李薇攝）

STEP 3：在臉部打底都做好之後，使用霜狀的修容盤，幫助肌膚兩頰、鼻翼、髮際線等處，創造出自然的陰影，立刻就可以擁有完美的小臉。

▲TOM FORD最上鏡奢華粉底液 。（圖／記者李薇攝）

幫助女性打造出夢寐以求的極上奶油肌，TOM FORD推出全新最上鏡奢華粉底液，裡面添加安地羅巴果油、巴西紫莓果、諾麗果等萃取的抗氧化成分，讓肌膚上妝形同保養，細緻柔潤的質地，推開之後就像是奶油一樣化開，在擁有遮瑕度的同時，卻一點都不會卡粉，相當厲害。

【上鏡小臉推薦3步驟】（圖／品牌提供）
#紅毯發光瓶 星光飾底乳

▲Tom Ford,粉底液。（圖／品牌提供）

 

#奢華奶油肌 最上鏡奢華粉底液

▲Tom Ford,粉底液。（圖／品牌提供）
#小臉盤 巨星光影修容盤

▲Tom Ford,粉底液。（圖／品牌提供）
  

關鍵字：

Tom Ford, 粉底液, 彩妝, 奶油肌
fashion.net

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