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「佛系雨具」一秒變身小和尚　穿上斗笠、袈裟超搞笑　讓你不再討厭下雨天

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、tokyo-noble-shopping.com

日本常推出各種獵奇商品，這次又有一款「佛系雨具」引起熱烈討論。由日本雜貨品牌Felissimo推出的雨具組，有斗笠造型帽子、搭配黑色斗篷雨衣和黃色側背包，整組穿戴起來就像套上僧侶的袈裟，一秒變身和尚！這套有趣又好玩的雨具，是不是讓你不再討厭下雨天了。

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

日本Felissimo推出的「佛系雨具」使用防水材質製成，全部裝在黃色的側背包裡，包含了一頂斗笠造型的帽子，以及全黑的連帽斗篷雨衣。整套穿起來就像僧侶的袈裟，是不是搞笑又有趣呢！為了想穿上它，會開始忍不住期待下雨。

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

如果穿成和尚裝實在太恥，可以只穿黑色的連帽雨衣就好，這套雨具組其實方便又實用，官網售價6,600日圓（約台幣1,793元），想要快去下單囉！

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

喜歡搞怪雨具的話，也可以看看日本雨傘公司Tokyo noble推出的蔬菜雨傘（Vegetabrella），這款雨傘有著皺皺的綠色傘面，束起來就像一把白菜，邊緣更把菜葉的皺褶完美仿造！雨傘打開之後，是由淺到深的漸層綠色，撐起來其實很可愛，有了這些雨具，相信能讓雨天不再那麼憂鬱。

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲僧侶袈裟雨衣。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲蔬菜雨傘售價4,950日圓（約台幣1,345元）。

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關鍵字：

雨具, 雨衣, 雨傘, 和尚, 僧侶, 日本, 雜貨, 小物
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