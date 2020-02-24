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針灸、埋線還不夠！中醫師曝加碼「2招」讓甩肉更有感

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▲▼中醫師曝加碼「2招」讓甩肉更有感 。（圖／翻攝自ig）

▲中醫減重搭配斷食和按摩效果好。（圖／翻攝自IG/rubyxiaoxiao、k__jenny，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多人運用中藥、針灸、埋線來雕塑美體，不少藝人也大方承認是透過中醫減重。中藥能依個人體質調理五臟六腑功能，進而改善肥胖體質。中醫師蔡欣妤醫師表示除了透過上述方式，建議還可透過按摩穴道、蛋白質及減醣飲食控制，減重事半功倍。

按摩穴道減重

丹溪心法有言：「肥人多痰濕。」痰濕體質的女性多半是梨形身材，通常是因為喜歡吃甜食或高熱量食物搭配冷飲，容易造成腸胃功能失調導致氣血循環不通，新陳代謝減慢，脂肪持續堆積而造成肥胖。

▲▼中醫師曝加碼「2招」讓甩肉更有感 。（圖／翻攝自ig）

除了飲食控制和吃藥調理外，穴道按摩也能派上用場。藉由按壓刺激腹部的中脘、水分、關元、天樞等穴道能促進腸蠕動，消除脹氣、排除多餘水分和宿便。按壓手足陽明大腸經、胃經的合谷、豐隆、水道、足三里穴位則能調整腸胃系統，利濕除痰，加速新陳代謝。

飲食控制減重

蔡欣妤醫師也建議可以多攝取蛋白質高纖維和減醣飲食。吃下的蛋白質進入小腸後，會刺激膽囊收縮素 CCK 的分泌，膽囊收縮素可以讓人產生飽足感，抑制食慾。

間歇性斷食則是因吃飽飯後血糖上升，身體會利用葡萄糖和儲存脂肪，而斷食8至12小時後，肝臟會將體內脂肪轉化為酮體，為組織提供能量來源。酮體除了可以降低胰島素抗性改善血糖、降低血壓和增加運動燃脂的功效外，進一步減少腹部脂肪。

▲▼中醫師曝加碼「2招」讓甩肉更有感 。（圖／翻攝自ig）

最常見的三種間歇性斷食方案是隔日斷食、5：2間歇性斷食（每週斷食2天）和每日限時進食（建議達到每日空腹16-18小時）, 有胃酸逆流容易胃腸不適的人則較建議斷食8至10小時。

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關鍵字：

中醫, 減重, 甩肉, 飲食控制, 按摩
fashion.net

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