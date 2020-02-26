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《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

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編輯／Ann 圖／翻攝自想見你FB

台劇《想見你》在16日播出最後大結局，不少觀眾至今仍掉在劇中難以自拔，無論是貼心的李子維（許光漢飾）或是勇敢善良的黃雨萱（柯佳嬿飾），一起來看看戲中人物鮮明的個性若是換成12星座分別又會是誰呢？

黃雨萱 雙子座

▲想見你 。（圖／翻攝自想見你FB）

雙子座的多變就像黃雨萱一樣，雖然勇敢追愛始終不變，但是真正遇到了王詮勝消失之後，內在脆弱的一面就瞬間釋放開，這點與雙子座很雷同，要被他們喜歡上並不容易，不過一旦走入心中便難以放下，敢愛敢恨的個性讓周圍的人都相當佩服，並且會選擇用開朗的外在包裝自己，不願意被任何人發現。

陳韻如 天蠍座

▲想見你 。（圖／翻攝自想見你FB）

天蠍座總有內心複雜的一面，若是不熟悉的人絕對領略不到，就像陳韻如本性善良卻總是不自信的模樣，天蠍也很常因為外人的閒言閒語去懷疑自己，特別是在心內建立許多小劇場，這些心理變化都是讓自己更加混亂的來源。

李子維 牡羊座

▲想見你 。（圖／翻攝自想見你FB）

牡羊座的熱情很像是李子維在劇中的個性，對於黃雨萱的愛情總會用打鬧、搞笑來表達，不過其實內在很成熟，絕非看上去的屁孩模樣，而且牡羊座一旦深愛，生活中的每個小事都會顧慮到對方，可以說是現實生活中的一枚大暖男。

王詮勝 巨蟹座

▲想見你 。（圖／翻攝自想見你FB）

王詮勝在劇中和李子維有著許多共同點，回到最本身，王詮勝的心思相當細膩，即便劇中表現之處不多，不過卻很像是巨蟹男在面對愛情的模樣，會用盡心思去思考對方要的是什麼，而且付出所有毫無怨言，就算最後什麼都沒有也在所不惜。

莫俊傑 雙魚座

▲想見你 。（圖／翻攝自想見你FB）

莫俊傑在劇中深情模樣像水象星座的雙魚座一般，柔軟而堅定的愛著陳韻如，就算每個人都喜歡黃雨萱，他卻還是願意相信自己喜歡的人，不想讓她受到任何委屈。這點就與雙魚座一樣，會用默默陪伴的方式代替別人主動的追求，雙魚座始終相信等待能換來對方的心。

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關鍵字：

想見你, 星座, 運勢, 柯佳嬿, 許光漢, 雙子座, 天蠍座, 牡羊座, 巨蟹座, 雙魚座
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