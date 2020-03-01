塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛　連手機套都有

▲Ziploc × BEAMS COUTURE系列。（圖／翻攝BEAMS日本官網、針古將史官方twitter，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

提到Ziploc這個品牌，民眾最熟悉的就是它的夾鏈袋產品，但事實上它在時尚界頗為搶手，近期日本品牌BEAMS以BEAMS Couture再次與它合作，推出第二波的聯名商品，將普通的塑膠袋搖身一變成為潮流單品，雨傘、背包、帽子、手提袋都很有型，本季Supreme也與Ziploc也將推出聯名，看來這家用品牌一點都不俗氣啊。

早在2018年BEAMS Couture就已首度與Ziploc推出聯名，迴響不錯，於是在2020年又再度合作，推出第二波的聯名配件，連iPhone保護套都有，此外還找來美國品牌 Manhattan Portage三方聯手，以Ziploc的材質元素製作出一款肩包，兼具美式風格與輕盈材質，不落俗套的設計讓人想下單啊。

而此款聯名配件現已在日本BEAMS正式上架，為此還在新宿設立了一間快閃店，邀請日本設計師針古將史進行規劃，其展示牆面是使用Ziploc的塑膠盒堆疊而成，白色與藍色方盒層疊的設計，搭配燈光產生華麗的視覺效果，緊扣著品牌主題又富有創意。

快閃店佈置即起至3／4在新宿Beams Japan開放參觀，然而限量的BEAMS以BEAMS Couture配件當然也是要買要快，不然下次聯名可能又要再等幾年了。