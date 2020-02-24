曾為DIOR、CK帶來新風貌的Raf Simons　加入PRADA謠言成真！

記者王則絲／外電報導

雖然近期疫情在時尚界重要的時裝周期間肆意搗亂，有許多品牌大秀因此受到影響的壞消息滿天飛，不過在2020米蘭時裝周的最後一日，卻捎來了一個令全球時尚迷振奮的好消息！Raf Simons 即將在4月2日起加入PRADA，與Miuccia Prada一同擔任品牌創意總監，且兩人首次合作作品很快地將在今年9月亮相！

▲Raf Simons 宣布即將在4月2日起加入PRADA。（圖／翻攝自IG@rafsimons）



在數個月前就曾有Raf Simons欲加入PRADA或是Miu Miu的傳言，但都沒有得到證實，如今這個傳言成真了，日前Raf Simons便向外界發表聲明，很快的將在今年4月2日起，以共同創意總監的身份加入PRADA，攜手Miuccia Prada平等的進行創意面與執行面，兩人合作的成果將於9月份的2021春夏米蘭時裝周上亮相，兩大時尚界巨頭的合作令眾人都引頸期盼。

Miuccia Prada 從1985年就開始為PRADA設計，如今已經70歲的她卻有著比別人都創新的思維，在PRADA每季的服裝中都能看見她源源不絕的創意靈感，以及引領潮流風向的實力。

而Raf Simons 則曾經執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein等知名品牌，在主理期間為品牌帶來的影響力不容小覷，像是在Calvin Klein擔任創意總監的時期，被譽為「紐約時裝周前所未見最棒的秀！」離開CK後則專心在自己的同名品牌「Raf Simons」，依然在男裝設計上大放異彩。

在 Instagram 查看這則貼文 Vogue Netherlands（@nlvogue）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 上午 1:09 張貼

設計師合作並不稀奇，不過Miuccia Prada與Raf Simons都是備受時尚界肯定的設計師，想必在Raf Simons的加入後，將為PRADA帶來全新的面貌，各界也寄予厚望，期盼9月份正式揭曉合作成果。

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