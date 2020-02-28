堆雪人精緻度直逼藝術品！宮崎駿龍貓神還原　寶可夢每隻都超萌

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@900A6、@mokomoko_2015、@ssk_art

生在氣候偏暖的台灣，對於下雪其實很陌生，因此也特別羨慕寒冷的地區，可以在冬天堆雪人。緯度較高的日本最近就經常飄雪，網友們紛紛在網路上分享了超厲害的雪人作品！從宮崎駿的龍貓到《精靈寶可夢》，各種卡通角色都有人做出來，這種等級完全是藝術作品了吧！

推特帳號@900A6就分享了妹妹堆出的龍貓雪人，厚厚的積雪被塑形成巨型龍貓，躺在地上的模樣超可愛！萌萌的小孩趴在龍貓肚子上合影，完全神還原龍貓電影場景，有網友忍不住幫忙P上宮崎駿海報字幕。

另一個推特帳號@mokomoko_2015有更多雪雕作品，他也做出了宮崎駿的龍貓以及龍貓巴士，造型和神韻完全有抓到。

《精靈寶可夢》的皮卡丘、胖丁、水箭龜…等多款角色也難不倒他，每隻都超級逼真。

另外還有電影《神偷奶爸》的小小兵和怪獸哥吉拉，作品完全讓人驚嘆！

推特帳號@ssk_art分享的則是摩艾石像的雪人，巨大的石像同樣還原度超高！原本面無表情被改成流鼻涕、吐舌的搞笑模樣，實在是太有趣了，怎麼捨得它融化。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►《玩具總動員》三眼怪公仔大玩變裝！扮成毛怪、巴斯光年超逗趣

►《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒