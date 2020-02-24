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新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

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▲▼蘇富比春拍 。（圖／公關照）

▲奈良美智2001年的《振作》是蘇富比春拍重點拍品之一，估價約7032萬元起。（圖／蘇富比提供）

記者陳雅韻／台北報導

突如其來的新冠肺炎（COVID-19）疫情，打亂各行各業的節奏，才在去年底宣布2019年亞洲市場拍賣總成交額高達73.5億港元（約287億元台幣）、超越其他國際拍賣行的蘇富比（Sotheby’s），原定趁勝追擊於4月3至8日舉行香港春季拍賣會，受新冠肺炎疫情影響，不得不改變既定時程，蘇富比亞洲區行政總裁程壽康發出聲明表示：「現當代藝術多場主要拍賣將繼續舉行，但將移師紐約上拍；而其餘各場春季拍賣則延期至7月初在香港舉行。」

▲▼蘇富比春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比春拍中常玉1950年作《綠色背景四裸女》，是罕見的大尺幅裸女群像作品。

蘇富比連續4年在亞洲拍賣市場站穩領先地位，積極搶攻市場的企圖心，從1月初搶先預告旅法華人畫家常玉筆下的難得大尺幅裸女群《綠色背景四裸女》、去年以7.5億元台幣刷新個人拍賣紀錄的奈良美智作品《振作》，將登上2020香港春拍可領略。無奈遇上新冠肺炎影響全球，於是決定現代藝術晚間拍賣、當代藝術晚間及日間拍賣，移至4月16日紐約舉行；其他春季拍賣中國藝術品、古代及現代中國書畫、現代藝術日間拍賣、東南亞藝術、瑰麗珠寶、珍貴名錶、洋酒賣，將延期至7月6日於香港舉辦為期一周的拍賣。

其他國際拍賣行對於香港春拍時間表仍未更動，佳士得（CHRISTIE'S）目前香港春拍日期暫定為5月29日至6月3日，台北的預覽會則落在5月中旬；富藝斯（Phillips）香港春拍也訂在5月底，目前沒有延遲舉辦的計畫。

關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 佳士得, 富藝斯, 新冠肺炎
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