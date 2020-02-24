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乾澀毛躁OUT！不用跑沙龍的「居家護髮神品」推薦

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▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／翻攝自IG）

▲漂亮髮質能讓顏值更加分。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秀髮是女生的第二生命，邁入春季，許多人都面臨髮絲缺乏水分、靜電毛躁的問題，若再經染燙，更容易形成髮尾損害、缺乏光澤等困擾，這時候護髮顯得更重要，以下推薦幾款居家護髮產品，讓你在家也能輕鬆養出好髮質。

▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／品牌提供）

Rahua 保濕舒緩亮澤護髮乳，180ml，1,250元。

集結天然植萃成分，輕盈質地與噴式設計，以及使用後免沖洗的特性，適合居家與出門在外隨時使用。洗髮時頭髮乾澀打結、睡醒時髮絲毛躁不易整理都適合。

▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／品牌提供）

阿葵亞 瞬效水光髮膜，230g，229元。

精華能快速滲透，深入補修髮絲損傷空隙，由內而外充分滋養髮絲，即使接觸頭皮也不必擔心黏膩感，呵護髮絲同時也能讓頭皮清爽無負擔。

▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／品牌提供）

of cosmetic 養護護髮乳2R，210g，1,300元。

以乳油木果油及玉米等植物性天然調理成分為基底，使用時有著檸檬、葡萄柚、萊姆、甜橙等天然精油香氣，幫助滋潤髮絲，洗後髮絲不扁塌，蓬鬆輕柔。


▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／品牌提供）

TSUBAKI 思波綺金耀瞬護髮膜，180g，350元。

榮獲2019日本@cosme洗護髮類No.1，被網友暱稱重生小金瓶，再怎麼毛躁的髮質都能獲得重生，是粗硬、受損髮必備的護髮良品。

▲▼不用花大錢的「居家護髮神品」推薦 。（圖／品牌提供）

DHC 海洋SPA造型護髮霜，130g，580元。

採用伊豆、赤澤沿海水深800公尺所抽取而來的海洋深層水，搭配豐富的精華成分，打造兼具造型及免沖洗護髮兩種功效，一瓶達到保濕、修護、防高溫、防紫外線多功效。

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關鍵字：

護髮, 居家, 護髮, 沖洗, 免沖洗
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