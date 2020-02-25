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婁峻碩穿的餅乾鞋是台灣限定版！紅線、黑線宣揚「愛與和平」

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▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

▲EXCELSIOR邀請婁峻碩成為2020台灣限定款代言人。

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

餅乾鞋始祖EXCELSIOR一年一度的台灣限定款又來啦！有鑒於2020年的開始世界充滿動盪與不安，EXCELSIOR決定回歸品牌初心，此次台灣限定款主打每個人都必須擁有的「小白鞋」，以「Love & Peace愛與和平」作為顏色命名，並邀請到狼人殺偶像、嘻哈說唱潮人婁峻碩，成為2020台灣限定款代言人。

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

EXCELSIOR餅乾鞋首次跨界與嘻哈說唱潮人婁峻碩（Shou）合作，有別於嘻哈歌手的冷酷形象，Shou不論是在狼人殺節目或是音樂創作的表現上，都是又酷又親民只講真心話，真誠的形象與EXCELSIOR品牌所欲表達的真實感與初心不謀而合，也成為了此次合作一拍即合的主要原因之一。

「小白鞋」是每個人身邊必備的穿搭單品，經典百搭、平日的出場率最高，而今年的小白鞋首選，就屬這雙EXCELSIOR 2020台灣限定款「LOVE」跟「PEACE」莫屬。

《LOVE》NT＄3,280

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

《PEACE》NT＄3,280

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

EXCELSIOR今年特別回歸品牌初心，選擇以小白鞋作為限定款，最為經典也因此最具挑戰性，純白斜紋帆布鞋身，採用六股堅韌縫線，傳統工業製法讓質感再升級，鞋墊特別印上Taiwan Limited Edition字樣，展現稀有台灣限定版的識別度，讓簡單的小白鞋一點都不簡單。

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

▲鞋跟押上同色橡膠EXCELSIOR品牌大LOGO，以不同材質的白堆疊質感層次，展現細節巧思。

紅色滾邊為「LOVE」、黑色滾邊則為「PEACE」，希望在這坎坷的2020之初，傳達愛與和平的正能量給更多的人，且品牌同時允諾此次限定鞋款的所得，將捐出一定比例給需要幫助的人。此系列即將於3／1晚上十點搶先於官網開賣，3／2日起全台門市開始販售。

餅乾鞋中性的鞋型與可愛的輪胎壓紋鞋底一直以來都相當受歡迎，這次推出的台灣限定款也可以看到許多潮人們都已搶先上腳示範，此鞋款尤其適合當作情侶鞋，能夠輕鬆搭配各種風格，如果你今年還缺一雙小白鞋的話，就絕不能錯過這一雙。

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋台灣限定款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

餅乾鞋, 台灣限定款, EXCELSIOR, 小白鞋, 婁峻碩, 愛與和平
fashion.net

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