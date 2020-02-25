乾洗手竟是原子筆剋星！日本職人教你超神「衣物去污術」

▲衣物沾到髒污別急著丟，清洗都撇步。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

衣服沾到髒污怎麼辦？你有沒有心愛衣物總是沾到大魔王的經驗，不管是咖哩、粉底、原子筆都好，現在不用急著送洗，也不用揪心丟掉，跟著日本職人這樣洗，就能讓愛衣回歸原貌！

沾到血跡：衣物漂白＋洗衣粉

先用廚房紙巾墊在污漬下，用衣物漂白和洗衣粉1：1混合，接著塗在血漬上。待泡沫冒出靜置10分鐘後，即可放入洗衣機清洗。清洗血漬首先要先洗去殘留的蛋白質，若是用熱水會使它凝固更難洗走，利用泡沫滲入衣物纖維讓血液剝離，就能快速去污。

沾到咖哩：洗碗精＋小蘇打粉＋衣物漂白+陽光

咖哩和血漬一樣，同樣擁有蛋白質成分，請避免用熱水洗，使用能清除食品污漬的洗碗精最適合。首先以洗碗精洗走油分，將著將小蘇打粉和漂白劑抹在污漬上再清洗，洗後若是仍有黃色殘留，可利用太陽光的紫外線「褪色效果」，淡化痕跡。

沾到粉底：牙刷＋卸妝油

一般化妝品污漬，大多使用卸妝產品就能解決。首先將廚房紙巾墊在污漬下，接著將卸妝油抹在粉底痕跡上，用牙刷輕輕刷去，污漬就能轉移到紙巾上，再丟入洗衣機。

沾到原子筆：牙刷＋乾洗手凝膠

現在人手一瓶的乾洗手，不僅能消毒，還能去原子筆痕跡。先將乾洗手凝膠抹在污漬上，接著用牙刷輕輕刷去，用乾洗手把墨水溶出，污漬就能輕鬆洗去。

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