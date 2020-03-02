包・開箱／IU看秀Sylvie款一夕爆紅！　奢華金屬錬、容量大超欠買

▲韓星IU受邀參加GUCCI米蘭秋冬大秀就選擇該款 Sylvie Bag出鏡，同款開箱仔細看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

GUCCI旗下Sylvie Bag一直是不敗經典，四方造型輪廓為了致敬60、70年代，中央的錬條金屬則呼應品牌馬術文化，其中肩背款式更在近日被南韓女星IU公開演繹，一夕點燃了購買慾，現在《ET FASHION》就帶你開包仔細看！

▲Sylvie 1969系列為了致敬 1969 年美國太空人首次登陸月球的偉大時刻，不乏肩背、手提款式。（圖／翻攝自品牌官網）

Sylvie 1969系列為了致敬 1969 年美國太空人首次登陸月球的偉大時刻，因此擁有復古的四方造型，至今都不退潮流，堅挺的輪廓下最為醒目的就是中央的金屬錬，以環環相扣的經典造型呼應品牌的馬術文化，宛如置於馬背上的「馬腹帶」一般耀眼，在開蓋位置則低調印製了品牌Logo，小巧之餘更顯精緻。

▲Sylvie 1969系列不斷推陳出新，IU帶貨的肩背包看似小巧其實超能裝。（圖／記者鮑璿安攝）

在經過了創意總監Alessandro Michele的巧手設計之後，Sylvie 1969不斷推陳出新，系列包括了手提款式、樹脂玻璃材質等，本次開箱的肩背款式一躍而上2020 春夏形象大片，賦予其細長背帶，可以調整肩背與斜跨的轉換，豐富日常實背性。此外，翻開包蓋之後，不僅提供內裡拉錬夾層可置物，Sylvie細長造型也能裝下不少東西，實測發現例如錢包、卡夾、口紅、AirPods盒等日常小物都能輕鬆容納，配合柔軟的包身達到最佳置物空間，彈性相當充足。

在 Instagram 查看這則貼文 IU (아이유) ※ 이지은·李知恩·Leejieun（@iu_leejieun516）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 下午 7:17 張貼

就連這回GUCCI 2020秋冬米蘭大秀上，受邀看秀的嘉賓IU也背上了同款手袋，以粉色的透膚長版襯衫露出白皙美腿，手上拎的正是Sylvie紅色肩背款式，完美駕馭正式場合，輕輕鬆鬆讓看秀造型美出新高度。

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