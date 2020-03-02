fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／IU看秀Sylvie款一夕爆紅！　奢華金屬錬、容量大超欠買

> >

▲韓星IU受邀參加GUCCI米蘭秋冬大秀就選擇該款 Sylvie Bag出鏡，同款開箱仔細看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

GUCCI旗下Sylvie Bag一直是不敗經典，四方造型輪廓為了致敬60、70年代，中央的錬條金屬則呼應品牌馬術文化，其中肩背款式更在近日被南韓女星IU公開演繹，一夕點燃了購買慾，現在《ET FASHION》就帶你開包仔細看！

▲Sylvie Bag。（圖／翻攝自官網）

▲Sylvie Bag。（圖／翻攝自官網）

▲Sylvie Bag。（圖／翻攝自官網）

▲Sylvie Bag。（圖／翻攝自官網）

▲Sylvie 1969系列為了致敬 1969 年美國太空人首次登陸月球的偉大時刻，不乏肩背、手提款式。（圖／翻攝自品牌官網）

Sylvie 1969系列為了致敬 1969 年美國太空人首次登陸月球的偉大時刻，因此擁有復古的四方造型，至今都不退潮流，堅挺的輪廓下最為醒目的就是中央的金屬錬，以環環相扣的經典造型呼應品牌的馬術文化，宛如置於馬背上的「馬腹帶」一般耀眼，在開蓋位置則低調印製了品牌Logo，小巧之餘更顯精緻。

▲GUCCI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲GUCCI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲GUCCI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Sylvie 1969系列不斷推陳出新，IU帶貨的肩背包看似小巧其實超能裝。（圖／記者鮑璿安攝）

在經過了創意總監Alessandro Michele的巧手設計之後，Sylvie 1969不斷推陳出新，系列包括了手提款式、樹脂玻璃材質等，本次開箱的肩背款式一躍而上2020 春夏形象大片，賦予其細長背帶，可以調整肩背與斜跨的轉換，豐富日常實背性。此外，翻開包蓋之後，不僅提供內裡拉錬夾層可置物，Sylvie細長造型也能裝下不少東西，實測發現例如錢包、卡夾、口紅、AirPods盒等日常小物都能輕鬆容納，配合柔軟的包身達到最佳置物空間，彈性相當充足。

就連這回GUCCI 2020秋冬米蘭大秀上，受邀看秀的嘉賓IU也背上了同款手袋，以粉色的透膚長版襯衫露出白皙美腿，手上拎的正是Sylvie紅色肩背款式，完美駕馭正式場合，輕輕鬆鬆讓看秀造型美出新高度。

►包・開箱／孫藝珍《愛的迫降》CELINE包登熱搜　細節曝光容量超驚人

►包・開箱／DIOR男生肩背包超燒心！貼心隔層　不用帶皮夾就能出門

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

GUCCI, 開箱, 包包, IU, Sylvie Bag, Alessandro Michele
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

Dappei／8款超好用的省荷包美妝品　讓你的口罩妝更好看 5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱 滑手機成睡前例行公事？少玩IG有這5個優點：看清好友 別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 奧斯塔羅12星座一周運勢0302-0308　雙魚老闆發大財、獅子願望實現高 別企圖討好每個人！避開「5個思維」，你會活得更快樂 泫雅CK內衣照超火辣！性感身材靠飲食習慣、運動3招輕鬆練成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面