擅長用「甜言蜜語」哄女生的3大星座男　雙子超會說但不一定做

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

網路上有句話很紅，「男人的嘴，騙人的鬼」就是在指有些男生的話不可信，尤其是戀愛時，有些男生特別會用一些浪漫的情話、甜言蜜語來哄女生，不僅哄得女生心花怒放，更讓人死心踏地傻傻相信！像是以下3個星座男，說起花言巧語絕對箇中好手，雖然不一定做得到，但他們非常會說！

雙子座



很多人在感情關係上對於雙子座男生印象都很差，最大原因就是雙子男太會哄女生了！雙子座本來就很能言善道、反應靈敏，擅於交際的他們想獲取女生歡心完全不是難事，各種甜言蜜語張口就來，完全不需要打草稿，但說歸說，真正做的到很少，而且雙子男喜歡追求新鮮感，如果你無法持續讓他們感到有趣，他們很快就會轉移目標。所以遇到雙子男要仔細辨別他們話裡的真假，別一下就被他們的花言巧語沖昏頭。

雙魚座



雙魚座男生也是出了名的情聖，對女生很溫柔體貼、善解人意，尤其說起情話更是浪漫到不行，每句都能說到你的心坎裡，讓人不知不覺中就陷進他們用甜言蜜語編織的網中。但雙魚男也是出了名的誰都暖「中央空調」，在他們還沒搞清楚自己是否真的喜歡你之前，就會先開啟「暖男」模式，所以對於雙魚男的深情告白，先別急著感動，因為他們對人好的時候是真好，但壞起來也是沒在客氣的，你很難捉摸披著溫柔深情外衣下的他們，到底心裡是怎麼想的。

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射手座



天性熱情直率的射手座也是很容易吸引異性注目的星座，而對於一向比較自我的射手男來說，要是有那個心情，說些好聽話來哄女生也沒什麼，而且爆發力驚人。一旦他們開心哄你時，什麼山盟海誓、甜到膩的情話他們都說得出口，甚至是勾勒一些未來規劃，讓人心甘情願為他們付出。但熱愛自由的射手男來說，他們絕不會放棄自己的自由，若是不開心就會搞失蹤，自己逍遙去玩樂，完全不會在意你的感受，甚至可能玩一玩，就再也不回來了。

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