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男生最怕女友說這8句話：我沒有生氣、可不可以成熟點

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編輯／JJ　圖／翻攝自《她們》劇照、Pinterest

大部分的男生們都缺乏細膩的心思，而經常誤觸女友的地雷，久而久之也累積了不少經驗，當女友說出某些特定的話時，就知道可能大事不妙，而且說什麼都不對，以下就盤點了8句男生最害怕聽見女友說的話：

▲男生最怕聽見的話 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃我沒有生氣啊

當女友說：「我沒有生氣啊。」永遠都不會知道究竟有沒有生氣，且有時是笑著說、有時是面無表情地說、有時還會語帶生氣地說，這種時候說什麼好像都不對，不管有沒有做錯事都只能先道歉再說了。

＃你看她的男友都會...

當女友開始讚美別人的男友時，很難說是單純羨慕，還是在暗示自己的男友做得不夠多，身為男友的處境實在尷尬，但是辯駁總是沒好處，只會越描越黑，當作上一課虛心受教就好。

▲男生最怕聽見的話 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃你以前不會這樣

男女交往過了熱戀期，難免會發生小摩擦，許多女生總會脫口而出：「你以前不是這樣的。」總不可能在遇到爭執時，永遠都百般容忍，或是類似「我前男友不會這樣對我。」這些話其實都相當傷人。

＃可不可以不要這麼幼稚

大家常說：「同齡的男生會比女生幼稚。」在心思方面或許女生總是想的比較多，相對單純的男生不一定就是不成熟，但有時也會莫名的被女友說：「可不可以成熟點。」只因搞不懂女人內心在想什麼，有時也還頗無奈的。

＃算了都可以、你開心就好

當面對一件事情兩人意見不合時，必須從中找出較好的解決方案，而當女生發現事情似乎無法順著她的意時，可能就會放棄爭吵，撂下一句：「算了。」、「你開心就好。」假讓步真生氣，經常讓男友們不知所措。

▲男生最怕聽見的話 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃不理你了

「不理你了。」有時聽起來是俏皮，有時聽起來又語帶威脅，因為男生常害怕不知道自己做錯了什麼事，所以聽到類似的話時都會相當緊張。

＃好可愛喔！

當女生說：「好可愛喔！」的時候，男友的荷包可能就大事不妙了。

＃這件穿起來怎麼樣

很多男生也相當害怕女友問自己：「這件怎麼樣？」、「哪件比較好看？」、「幫我挑一個。」這種問題問到最後還是女友自己決定，實在很難回答，一個不小心說錯話還可能害自己當一天受氣包。

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關鍵字：

男女, 感情
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