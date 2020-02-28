別讓空污拖累你的保養效果！做好3招幫助肌膚抵禦PM2.5

▲空污不僅會影響健康，也會影響肌膚狀況，造成紅腫、過敏甚至提前老化。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

編輯／Amanda

面對益發嚴重的空汙環境，這年頭想要有好肌膚，不僅要好好保養、健康作息，還要幫助肌膚對抗空汙威脅！肌膚長期暴露於空汙環境，不但會影響新陳代謝，還可能導致肌膚發疹、紅腫、脫屑、過敏等，甚至提前老化。而面對現代人聞之色變的PM2.5大軍，具有藥師執照的Tomod’s公關室副理Ava表示：「外出建議戴口罩，保護皮膚及呼吸道，回家立即卸妝洗臉，但須注意避免過度清潔，同時加強肌膚保養，尤其保濕、防曬和加強修復角質屏障。」

不想平時認真保養的效果因空汙打折扣，只要做好守護肌膚的這3個步驟：隔離防護、清潔洗卸和保濕修護，就能幫助肌膚提升抵抗力、對抗空汙。

1.隔離防護



現在女生都有基本的防曬概念，但是對於空氣污染卻很容易忽略，像是防曬乳主要功能為抵抗紫外線傷害和一般汙染因子，無法100%阻擋空汙，對於懸浮微粒的阻隔有限。若想增加阻隔效果，可考慮選用物理性防曬產品，相對地對阻擋汙染因子較有幫助，且較不易引起肌膚過敏。近年有許多物理性防曬產品已改良質地，不像以往厚重。

▲適度清潔肌膚也能幫助保護肌膚。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



2.清潔洗卸



對抗空汙最重要的是適度清潔肌膚，選擇不刺激的卸妝產品尤為重要，卸完妝後，使用溫和的清潔產品，對暴露在外頭一整天的肌膚來說，是關鍵的保護步驟，確實清潔還能預防黑頭粉刺生成、青春痘、毛孔粗大等肌膚問題產生。

至於坊間流傳，空汙期間即便沒有化妝也需要卸妝的說法，Ava說明：「基本上除非使用高防水性的防曬產品，否則一般情況下，沒化妝時，使用清水及洗面乳洗淨即可，過度清潔反而會破壞皮膚本身的皮脂，導致防護力下降。如果擔心洗卸不乾淨，可在洗完臉後用化妝棉沾取成分單純的化妝水或清水，輕輕擦拭全臉，將剩餘的髒污去除。」

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▲可事實使用據修護肌膚屏障功能的護膚品，增加肌膚保護力。（圖／翻攝IG@ahc.official）



3.保濕修護



保濕部分可使用含有玻尿酸、膠原蛋白及維他命B5等成分之保濕面膜，並挑選成分單純、防腐劑少的面膜，敷臉時間不宜超過20分鐘，依照產品包裝指示使用。此外，可使用具修復肌膚屏障功能的產品，增加皮膚保護力，減少汙染物滲透至皮膚內部，而因髒空氣導致肌膚出現輕微敏感現象，可使用舒緩修護精華乳，及早緩解不適現象，若過敏情況嚴重，建議至門診尋求專業醫師協助。

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