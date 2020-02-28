金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉

剛結束《綠豆傳》的金所炫最近又換新髮型，留上有捲度的中短髮不只變超仙，更讓許多韓妞紛紛仿效剪起中短髮！以下就盤點5款2020韓國的中短髮髮型圖鑑，不只每一款都是韓國初春的爆款髮型，不同臉型搭配不同捲度瘦臉效果還會更好！

#蛋捲頭X中短髮

第一款就是韓妞非常喜歡的捲髮髮型－蛋捲頭！蛋捲頭很適合圓臉、兩頰比較有肉的女孩剪～因為捲度之間的空間會製造臉部周圍陰影，輕鬆達到修容效果，重點是這個捲度燙完超級溫柔甜美啊～建議這款髮型搭配三七分瀏海最能修飾額頭，不管從正面或是側面看，額頭都會有非常漂亮的飽滿弧度，加上微捲的瀏海修飾髮際線後，臉絕對會再小一半！

#髮尾捲X中短髮

第二款髮型是2020韓國最新流行的趨勢！特別的是不再燙整頭頭髮，只上髮尾尾端一捲，看起來就像沒有刻意整理的捲度，更加自然也能修飾下顎角，所以很適合方臉女孩剪～這款髮型因為比較率性，所以很適合搭配溫柔的氧氣瀏海，能夠中和小男孩感，讓整體造型看起來隨興、減齡又不失女人味！

#微翹捲X中短髮

第三款就是最近也很熱門的微翹捲！在髮尾燙出微翹捲度，看起來更加俏麗活潑，且捲度可以依自身的喜好做調整！很多女孩會擔心方臉、圓臉燙這個捲度會讓下顎看起來更寬，但是其實這些臉型的人是最適合中短髮！因為中短髮位置大約落在嘴角以下至及肩長度，所以能夠柔和下顎稜角、跟拉長下巴，加上外翹的髮尾可以增加脖頸寬度，視覺對比臉部也就會顯得更小～

#內彎X中短髮

內彎可以說是十年不退流行的髮型啊～不管搭配什麼瀏海、妝容都很適合，如果想要走溫柔風也可以剪空氣瀏海！臉型較圓、肉肉臉女孩想要換這款髮型，建議頭髮長度剛好齊平下顎角會最好看，因為視覺焦點被髮尾分散，這樣下巴短、臉寬的問題就能輕鬆解決！如果還是覺得這樣搭配不夠修飾臉型，選擇三七分長瀏海準沒錯！

#隨興齊髮尾X中短髮

最後一款就是很多girl crush風韓妞會剪的髮型！這款髮型的重點在於剪齊的髮尾，隨著脖頸線條亂翹、凌亂的自然感！搭配八字瀏海、長瀏海就會看起來很有女強人氣勢但不凌厲，想要多一點女人味的話，換上空氣瀏海就OK！不過這款髮型因為沒有什麼捲度，所以比較挑人剪，建議女孩下手前可以先和設計師討論長度～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@wow_kimsohyun、@min.ver、@soo_hyeun、@hyungchanseo、@a.ssom、@ga.been、@mabaaaaaan、@standingin、@songch_y、

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