宋茜《下一站是幸福》耳環美翻！特搜8個精選同款，只戴單邊就吸晴

《下一站是幸福》持續熱播，編每一集都被撒糖甜的心甘情願呀！除了小鮮肉元宋（宋威龍飾）帥到讓觀眾失控，資深初戀少女賀繁星（宋茜飾）也成為一大流行指標！特別是穿搭與配飾，每集都精心搭配、鮮少重複，讓造型既展現職場專業，又流露出無限甜美～以下8款賀繁星耳環精選，輕奢飾品怎麼買往下看就對了！

宋茜耳環1：numbering #1803 Silver，約NT$7990

韓國設計師品牌numbering，不只在《下一站是幸福》出鏡率高，也能經常在韓國藝人的私人穿搭中看到品牌耳環唷！好比說BLACKPINK Jennie、Jessica、李聖經、劉寅娜等人都曾在出席活動時配戴品牌耳環，而劇中這款耳環藝術感強烈，水滴型的抽象線條非常展現女人味，只戴單邊就好的不得了！

宋茜耳環2：numbering #924 Silver，約NT$3950

覺得珍珠老氣，那可就大錯特錯啦！這款耳環選擇飽滿圓潤的白珍珠，搭配上半月型的弧形銜接，知性典雅中透著小文青，無敵耐看溫柔！

而這款耳環girl’s day敏娥也配戴過同款唷！可見numbering耳環的魅力不容小覷呀！

宋茜耳環3：yvmin WhiteFishBay／Spindrift Tassels Earrings，RMB$1400（約NT$6045）

仔細看會發現，宋茜的耳環有絕大部分是來自中國設計師品牌YVMIN。品牌非常擅長幾何、流蘇、不對稱設計的運用，像是這款星芒流蘇的耳環給人耳目一新的效果，典雅又顯氣質。

宋茜耳環4：yvmin WhiteGlimpse/3DprintingWave Earrings，RMB$460（約NT$1990）

寶藍色的長方形搭配上銀色閃電，交錯之下很凸顯好品味。此外，這樣的單邊耳環設計也很百搭，搭配上休閒的襯衫、白T，展現出外向大方的氣質；穿上俐落的西裝外套則帶著專業感，有精明幹練的感覺。

宋茜耳環5：yvmin WhiteFishBay／Colorized shower Earrings，RMB$920（約NT$3975）

而這款垂墜寶石耳環巧妙精緻，雖不對稱但看起來平衡優雅。喜歡女人味、典雅風格的人，可以選擇宋茜這款白色與紫色搭配的耳環；甜美系女孩編輯則推薦另款熱銷搭配色白與柔粉。

宋茜耳環6：yvmin WhiteFishBay／Diving breathing Earrings ，RMB$1200（約NT$5180）

這款耳環設計非常有趣！不規則的圓形讓耳環不單調古板，而銀色金屬上則刷上隨性的薰衣草紫色，讓配飾有著更多藝術感與活潑氣息。除了搭配上小洋裝、裙裝能展現小女人韻味，也能透過它來調和西裝、套裝的嚴肅感，簡單大方又百搭，是編目前劇中最喜歡的耳環款式！

宋茜耳環7：APM monaco 銀棕櫚長耳環，NT$16300

想買輕奢飾品，編也非常推薦APM monaco！品牌設計優雅中帶著摩納哥氣息，低調閃爍、搶眼球但不過分囂張。好比說這款銀棕櫚長耳環，以溫柔而立體的棕櫚葉子線條廓形， 展現精緻而耀目的氣場，搭配上宋茜的精靈短髮，不論是兩耳戴或是只戴單邊耳環，都時髦品味滿分。

宋茜耳環8：APM monaco 純銀鑲晶鑽月亮耳環，NT$3700

而這款鑲鑽月亮耳環，捕捉了皎潔月亮和閃爍星星的光芒，波光粼粼中流露出神秘又浪漫氣息，搭配上飽滿紅唇瞬間是搶盡眾人眼球，仙氣十足、魅力非凡。

文／美人圈 圖／翻攝自微博、yvmin官網、IG@APM monaco、@numbering_official

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