風.LUXURY／Grand Seiko 60周年紀款魅力大　經典殼、藍面紅字燒到錶迷　

▲台灣限量50只的Grand Seiko 60周年紀念限定錶款SBGH281，195,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO旗下頂級腕錶品牌Grand Seiko，今年迎來60周年，以4款以日本傳統色、亦是品牌代表的「紺藍色」面盤的紀念錶款慶祝，不少錶迷見到當中Grand Seiko Heritage Collection 高振頻機械款36000的經典44GS殼、藍面雙紅字及金色GS Logo設計，直呼「被燒到了」。

▲經典44GS殼、藍面雙紅字及金色GS Logo，都讓Grand Seiko鐵粉心動不已。

全球限量1500只、台灣配額50只的Grand Seiko 60周年紀念限定錶款SBGH281機械錶，的確集品牌特色於一身，錶殼是源自1967年發售的44GS造型，被稱為「SEIKO Style」，品牌代表色藍面盤上裝飾金色Logo並搭配雙紅字與紅秒針，相當出色；而內部採用每小時振頻達36,000次的9S85機械機芯，高精準度展現品牌內外皆講究的精神。

▲台灣限量2只的Grand Seiko 60周年紀念限定鑽錶STGK015，305,000元。

60周年紀念機械女錶也以精準為傲，採用日差+8秒至-3秒、50小時動力儲存的9S27機芯，其厚度僅4.49mm，符合女性對小巧纖薄錶款的需求，紀念錶除了採用紺藍色面盤，時標與錶圈均鑲嵌美鑽，一派優雅端莊，台灣僅限量2只。

▲Grand Seiko Heritage Collection石英款60周年紀念錶SBGP007，面盤壓鑄2020紀念年份花紋，125,000元。



▲錶背鑲嵌18K金色獅子章。



Grand Seiko 60周年紀念錶還包括2款石英錶，均採用加裝了時針能獨立調校的時差修正功能、精準度提升至年差±5秒的新機芯9F85，一款是Heritage Collection錶款，面盤壓鑄2020紀念年份花紋，並巧妙隱藏了一組GS字樣，錶背則有18K金獅子紋章裝飾；另一款出自Sport Collection，錶圈採用藍色陶瓷材質，展現運動風格。

▲配備深藍色陶瓷錶圈Grand Seiko 60周年限定錶款SBGP015，120,000元。