泫雅CK內衣照超火辣！性感身材靠飲食習慣、運動3招輕鬆練成

最近泫雅成為CK全球的內衣大使，不只在宣傳照中大露馬甲線、翹臀，全身上下更是找不到一絲贅肉！這樣的好身材也讓廣大粉絲熱議，到底要如何維持？以下就透露泫雅平時養成養身材的方法，想要零贅肉好身材一定要跟著做！

#飲食管理



在 Instagram 查看這則貼文 다이어터의 식단일기（@sslieter）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 10 日 上午 6:34 張貼

泫雅曾經公開自己減肥期的食譜，他表示在回歸期前，最誇張甚至一餐只吃半顆蘋果，幾粒小番茄，一碗燕麥優格度過！（這個份量是小編的飯後甜點吧...）不過當然這是非常時期的做法～但是泫雅表示如果是平時想減肥，就絕對不會碰精緻醣類製品，因為這些食物的熱量、含糖量通常都偏高，也是導致發胖的元兇！

#生活習慣

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 上午 3:50 張貼

泫雅也有說過自己就算是工作很忙時，也會用日常的空閒時間多活動，保持身體的動能，身體才不會越來越懶～比如平時多爬樓梯、能站就不坐等等。在吃飯的時候更會注意，每一口都細嚼慢嚥，讓大腦能夠意識到身體攝取的食物，比較容易產生飽足感，也不會暴飲暴食～平時如果吃飽後也不會馬上坐下，以免小腹、臀部變大！

#運動習慣

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除此之外，他更會搭配大量的舞蹈、重訓來讓身體維持好看線條～除了身為唱跳歌手，原本就會有的高強度舞蹈訓練之外，泫雅一週也至少進行4-5次的重訓訓練，這樣做除了是為了瘦身、維持漂亮身材之外，對於較需要體力的演藝事業、健康也很有幫助！

#泫雅常做核心運動

1.跪姿伏地挺身

泫雅平時會做的基礎核心運動就是伏地挺身！不過比較不一樣的是，改以雙手、雙膝撐地，這組動作很適合剛開始運動、或是力量比較小的人做～這一組動作每次做15下，每天做三組。

2.仰臥抬腿





第二樣常做的核心運動就是仰臥抬腿！首先躺在上，雙手放在身旁體兩側，接著雙腳併攏垂直向上抬起。這一動作看似簡單，但是對於腹肌的訓練卻是很有效的～因為它可以練到肚子比較少被使用到的地方，也能順便運動到臀部、大腿外側，讓整體下半身線條更緊實！這組動作每次做20下，每天做1組。

3.深蹲

深蹲相信女孩們都不陌生，因為這一組動作能夠很簡單的訓練到全身肌群的動作～甚至連最難運動到的背肌也可以訓練到！一開始雙腳開至與肩同寬，腳尖向前，注意蹲下時脊椎成一直線不可彎曲，背部、腹部收緊，這一組動作每組做15次，每天做6組。

文／美人圈 圖／翻攝自womenshealthmag.com、Pop Culture、dailyburn.com、calvinklein

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