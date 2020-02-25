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捨棄法國浪凡工作！吳昕威回台打拼成立Peter Wu照樣發光

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▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲吳昕威在2017年自立門戶創立同名品牌Peter Wu，短短3年便大放異彩。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師Peter Wu吳昕威曾經任職法國品牌Lanvin、Lemaire，在2017年決定回到原點成立同名品牌Peter Wu，短短3年不到就闖出個人軌跡，2020春夏已是他發表的第三季男裝，持續以「創意先鋒者」為主軸相當搶眼。

▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師Peter Wu吳昕威發表2020春夏新作。（圖／品牌提供）

吳昕威原先在巴黎任職於Lanvin、Lamaire等一線大牌，而後創立個人同名品牌Peter Wu，本季2020春夏高級男裝發表更是駕輕就熟，以「創意先鋒者」為主軸，主張用直覺來詮釋穿衣態度。單品包括以科技棉料的連帽風衣、輕量防水的塔夫綢外套、仿橡膠皮質的皮褲、砂質麂皮短外套和帆布工作褲，在時尚同時兼顧機能性，俐落剪裁彰顯先鋒者光芒，賦予通過跳脫傳統米卡多緞面、塔夫綢、麂皮、皮革、科技棉質創新等面料而成。

▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu吳昕威。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu吳昕威從中亞的塔吉克共和國尋找靈感，結合當地地貌硫磺、礦物等注入作品。（圖／品牌提供）

當然一切的起源要從吳昕威背包徒步於中亞的塔吉克共和國開始說起，擅長從生活和旅行找尋靈感的他，將當地地貌硫磺、礦物、砂質、炭、墨、土等物質色彩調和整系列，大地色系的抽繩風衣不顯厚重，反而帶來春夏交接的活潑氣息；短外套肩線柔和之餘，色彩十分粗曠，再搭配帕米爾高原和阿富汗瓦罕走廊地理起伏之感，運用自身冷冽的氣質呈現。目前台灣設計師Peter Wu 2020春夏作品也會在新光三越A4 2F ART HAUS限量發售，感興趣的民眾可以前去一睹他的獨特創作。

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關鍵字：

台灣設計師, Peter Wu, 吳昕威, Lanvin, Lemaire, 2020, 春夏, 男裝
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