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IU、朴敏英機場穿搭揹的手袋都成熱搜款　馬銜扣、金屬Logo持續夯

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每回一到時裝週，總是期待著各家品牌設計師又端出什麼新菜，下一季又有哪些新包、新鞋可以入手，不過除了這些之外，近年來韓流文化的崛起，讓時尚品牌紛紛邀請名人們出席看秀，我們就來看看，2020秋冬時裝週受邀出席的女星有哪些。

Red Velvet Joy

在韓團Red Velvet內有性感擔當之稱的朴秀英Joy，擁有精緻立體的五官，逆天的好身材，這次受邀出席紐約時裝週的Michael Kors秋冬時裝秀，也是她首次參與時裝週的活動。Joy穿著深色碎花洋裝搭配白色長靴現身機場，手上提的自然是Michael Kors明星手袋CECE包。

 

IU

為韓劇《愛的迫降》獻聲演唱OST的IU，音源一出果真大受好評，而她更受邀前往米蘭時裝週，參與由Alessandro Michele操刀的Gucci秋冬大秀，身穿格紋斗篷式大衣搭配白色高領毛衣出現在仁川機場，手上提著是Gucci 1955系列Horsebit黑色手提包，不同於平時活潑的IU，更多了一點知性、氣質的風格。

Blackpink Lisa

身為時裝週常客的Lisa，身穿碎花長袖襯衫搭配灰色針織洋裝出現在仁川機場，準備前往米蘭時裝週參加Prada秋冬大秀，原本就擅長復古穿搭的Lisa，這回不一様讓現場攝影機閃光燈狂閃，同時也讓人期待到時候的秀場穿搭。

朴敏英

韓劇《天氣好的話，我會去找你》飾演女主角的朴敏英，這回要受邀出席米蘭時裝週，身著黑色高領上衣、同色系長褲，外搭白色皮革外套，展現率性幹練的樣貌，身上揹的是TOD’S春夏最新包款Timeless Bag。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 手袋, 精品, 機場穿搭
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