懶人瘦身法請立刻get！睡前4個練腹動作+輕斷食菜單　適合久坐上班族

健身網紅Ddaling分享了一組4個腹部訓練動作，睡前花幾分鐘就可以練起來！此外她也同時分享了自己在實施輕斷食的時候吃的食譜菜單，現在就趕緊來看看吧！

4個腹部訓練動作

1.空中自行車

仰臥在床墊上，想像雙腿在空中踩腳踏車，注意收緊小肚子，1分鐘一組 5組～這個動作不僅可以瘦小肚子，還可以瘦大腿！

2.直臂捲腹

雙手交叉雙臂伸直，手臂始終保持伸直向上的狀態，捲腹時肩部離地即可，注意下背部要始終貼地哦！感受腹部的擠壓感，25個一組，共做3組～

3.交替摸腳踝

雙腳打開與肩同寬，頭跟肩部離地，雙手交替去觸碰腳踝，腰腹會有強烈的施力感，30個一組，共做2組～

4.腹部伸展

雙手撐起上半身，頭微微向後仰，感受腹部的拉伸感，15秒為一組，總共做 2組～

輕斷食瘦身法

適合想要快速瘦身、或者需要長期保持身材的人，一周當中只需要有兩天的時間把攝入量控制在500千卡以下，剩下五天都可以正常飲食喔！

輕斷食食譜

雞胸肉沙拉

一盤大約是350大卡的熱量，需要的人可以參考一下～

食材清單：雞胸肉100g（133大卡／100g）、黃瓜80g（16大卡／100g）、雞蛋1顆（112大卡／100g）、小番茄5個（25大卡／100g）、生菜100g（16大卡／100g）、椰子水（19大卡／100g）

做法很簡單，把雞胸肉煮熟撕成條狀，其餘的一些蔬果直接切好裝盤，最後加入椰子水攪拌一下就可以了，也可以根據個人口味加點黑胡椒或者低脂沙拉醬～

晚上的話建議可以直接喝一杯蔬果汁，排毒又美顏，可以選一些自己喜歡的水果或者蔬菜，再加入適量椰子水榨汁就可以了，注意不要選甜度和熱量太高的水果哦！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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