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春夏時尚圈瘋「白色包包」！櫃哥櫃姐教3方法保養　搭錯衣服絕對弄髒

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每逢春夏，各大品牌均會推出「淺色系」包款，2020更罕見的有品牌在形象廣告上主打白色包款。綜觀各品牌，2020春夏有許多白色系包款的蹤影，但下手前很多人應該都有疑問，白色包包弄髒怎麼辦？要怎麼照顧？你真的知道嗎？

黑、白是經典百搭的顏色，黑色包包每個人家中絕對不只一個，但白色可就不是這樣了！身為難以照料的淺色之王，多數人會避開要小心翼翼呵護的白色，縱使在櫃上試背很好看，但會不會入手，還是很現實層面的考量。

有品牌透露，雖春夏淺色系包款很多，但通常還是賣深色系為主，因此淺色包款、白色包款，貨量都較深色少。

懂得照顧與保養白色包包的話，其實這是很值得入手的配件。因為，「小白」（暫時先親熱的叫它小白）搭配春夏淺色系服裝絕不出錯，而且絕對百搭，等時序邁入冬天時，搭配深色系服裝又很出眾。想想搭配性考量，實在找不出家中完全沒有白色包款的理由。

該怎麼照顧？根據各品牌專業櫃姐＆櫃哥教學有3種方法

1.絕對不與任何丹寧單品搭在一起

丹寧材質的染劑，絕對會讓白色皮包沾染上色！如果當天要穿牛仔褲，或是身上穿著任何相關材質的單品，就絕對不要使用白色皮包。

2.小髒污用橡皮擦擦拭

仿間、專櫃間都有一說，包包沾染上小髒污時，可以自行用橡皮擦「輕輕擦拭」急救；但也有櫃姐表示，曾有客人太用力擦，以至於皮革都磨掉了一層。因此，使用這個方法時，要記得，輕輕的就可以！

3.小髒污上透明皮革油

使用橡皮擦對於粗暴的人來說，要「磨皮」風險存在，因此也有櫃姐建議，用透明皮革保養油來處理就可以。只要是小髒污，其實使用專業的透明皮革保養油，還是能處理得掉。

染色、大片污漬該怎麼辦？

建議直接找專門處理皮件的店家

根據包包的實際狀況，重新染色或處理。交給專業的人操刀，比自己在家亂用的好！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 春夏時尚, 時裝周, 白色包包, 皮革保養
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