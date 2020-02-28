盤點4大精品「老花包」！LV化妝箱手袋超美、CELINE凱旋門低調的優雅

隨著復古風潮回歸，各大精品品牌紛紛將自家經典圖騰重新詮釋，從品牌典藏庫尋找靈感，結合設計師個人風格，打造懷舊又復古的手袋，更有「老花包」一詞的誕生，英文就叫「monogram」，指的就是佈滿品牌LOGO圖案的包款，這回就從近期崛起的老花包之中，來挑挑哪幾個品牌最深得你心。

Louis Vuitton

既然是老花包，又怎麼能錯過最經典Monogram Logo的始祖品牌Louis Vuitton，2020春季再以經典Monogram帆布打造全新包款，早在2019年9月就搶先於巴黎秀場上亮相，結合不同色系Monogram帆布打造的Dauphine後背包，加上金屬的LV Logo標誌吸睛力十足，另一款則是有如化妝箱造型Vanity手袋，包包上的鎖頭與鑰匙設計相當細緻，還貼心附上背帶可讓女孩出席不同場合攜帶。

▲Louis Vuitton Dauphine後背包，NT$97,500；Louis Vuitton Vanity手袋，NT$79,000



DIOR

1970年代首度問世的復古印花Oblique圖騰，可是DIOR最經典的標誌，在極簡風盛行的時期消失一時，到了創意總監Maria Grazia Chiuri手中，也就是2017年春季系列中再現，她以Oblique復古斜紋印花設計托特包、馬鞍包、鍊帶包等手袋，更成為近幾年紅透半邊天的IT BAG之一。除了常見的深藍色，Oblique印花也搭上勃根地酒紅色亮相，每一季還會推出不同的包款設計，其中更包含AIRPODS保護套。

CELINE

同樣在70年代首次登場的Triomphe鎖鏈印花，起初是由品牌創始人CELINE VIPIANA女士，運用於高級訂製行李箱與配飾系列。睽違半世紀之久，身為品牌掌舵人的HEDI SLIMANE將Triomphe鎖鏈印花透過嶄新的設計再現，改以輕巧的塗層帆布，配上焦糖色皮革滾邊製成，包含托特袋、水桶包、相機包及旅行袋都可以看見。特定包款上，還能看見醒目的CELINE白色正楷字體，流露出品牌所代表的優雅雋永。

GUCCI

提到老花包怎麼能錯過GUCCI 2020早春登場的全新包款1955 Horsebit系列，出自GUCCI創意總監Alessandro Michele之手，將品牌經典元素馬銜鍊重新詮釋，結合典藏手袋輪廓打造而成，其中一推出便創下銷售佳績1955 Horsebit肩背包，運用經典雙G圖騰帆布，搭配皮革滾邊展現復古文青風格，就連韓星IU也愛不釋手。除了肩背包款式，還有以金屬扣環與皮革抽繩打造而成的郵差包款。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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