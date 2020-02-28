fb ig video ETtoday search mobile

盤點4大精品「老花包」！LV化妝箱手袋超美、CELINE凱旋門低調的優雅

> >

隨著復古風潮回歸，各大精品品牌紛紛將自家經典圖騰重新詮釋，從品牌典藏庫尋找靈感，結合設計師個人風格，打造懷舊又復古的手袋，更有「老花包」一詞的誕生，英文就叫「monogram」，指的就是佈滿品牌LOGO圖案的包款，這回就從近期崛起的老花包之中，來挑挑哪幾個品牌最深得你心。

Louis Vuitton

既然是老花包，又怎麼能錯過最經典Monogram Logo的始祖品牌Louis Vuitton，2020春季再以經典Monogram帆布打造全新包款，早在2019年9月就搶先於巴黎秀場上亮相，結合不同色系Monogram帆布打造的Dauphine後背包，加上金屬的LV Logo標誌吸睛力十足，另一款則是有如化妝箱造型Vanity手袋，包包上的鎖頭與鑰匙設計相當細緻，還貼心附上背帶可讓女孩出席不同場合攜帶。

▲Louis Vuitton Dauphine後背包，NT$97,500；Louis Vuitton Vanity手袋，NT$79,000

DIOR

1970年代首度問世的復古印花Oblique圖騰，可是DIOR最經典的標誌，在極簡風盛行的時期消失一時，到了創意總監Maria Grazia Chiuri手中，也就是2017年春季系列中再現，她以Oblique復古斜紋印花設計托特包、馬鞍包、鍊帶包等手袋，更成為近幾年紅透半邊天的IT BAG之一。除了常見的深藍色，Oblique印花也搭上勃根地酒紅色亮相，每一季還會推出不同的包款設計，其中更包含AIRPODS保護套。

CELINE

同樣在70年代首次登場的Triomphe鎖鏈印花，起初是由品牌創始人CELINE VIPIANA女士，運用於高級訂製行李箱與配飾系列。睽違半世紀之久，身為品牌掌舵人的HEDI SLIMANE將Triomphe鎖鏈印花透過嶄新的設計再現，改以輕巧的塗層帆布，配上焦糖色皮革滾邊製成，包含托特袋、水桶包、相機包及旅行袋都可以看見。特定包款上，還能看見醒目的CELINE白色正楷字體，流露出品牌所代表的優雅雋永。

GUCCI

提到老花包怎麼能錯過GUCCI 2020早春登場的全新包款1955 Horsebit系列，出自GUCCI創意總監Alessandro Michele之手，將品牌經典元素馬銜鍊重新詮釋，結合典藏手袋輪廓打造而成，其中一推出便創下銷售佳績1955 Horsebit肩背包，運用經典雙G圖騰帆布，搭配皮革滾邊展現復古文青風格，就連韓星IU也愛不釋手。除了肩背包款式，還有以金屬扣環與皮革抽繩打造而成的郵差包款。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

圖騰越復古越時髦！盤點LV、DIOR、GUCCI、CELINE各大精品牌的老花包(持續更新

一模一樣情侶穿搭OUT！快來向韓國情侶學習最IN的恩愛裝扮，甜蜜過情人節！

一年到底有幾個時裝週？跟上時裝週期的小常識解析，離時尚更靠近一步！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 老花包, monogram, LV, DIOR, GUCCI, CELINE
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

連假宅在家最安全！5部韓劇追起來　擺脫《想見你》、《愛的迫降》廢人症

連假宅在家最安全！5部韓劇追起來　擺脫《想見你》、《愛的迫降》廢人症

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

《三生三世枕上書》迪麗熱巴與帝君髮色比白　保養秘訣竟是用溫牛奶洗臉 堆雪人精緻度直逼藝術品！宮崎駿龍貓神還原　寶可夢每隻都超萌 默默被「關靜音」　被朋友討厭的5種地雷你踩了嗎？ 【奧斯塔羅】你有什麼令人難以接受的個性嗎？ 巴黎時裝周／KENZO新總監首秀打造「繪畫風虎頭T」　3連式腰包超吸睛 金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉 「佛系雨具」一秒變身小和尚　穿上斗笠、袈裟超搞笑　讓你不再討厭下雨天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面