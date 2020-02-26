4大精品手袋換上「櫻霧粉」　夢幻色調一拎就是春季浪漫氣息

過完元宵節就代表春天正在不遠處，2020年Coach、BVLGARI、Fendi、Dior…等各大精品牌紛紛以春夏的浪漫粉嫩色系為題，將自家的經典熱賣手袋換上櫻霧粉、薄荷綠、天空藍等夢幻色調，這回編就為大家整理了幾款充滿浪漫氣息的新包，快往下滑來看細節吧。

BVLGARI Serpenti Forever薔薇石英粉色小牛皮手提肩背包，NT$83,300

一進入春天，就讓人想到櫻花齊放的美景，而寶格麗經典Serpenti蛇頭扣環的手提肩背包，也推出應景春夏的粉嫩色調，不只是手提功能，還附有可調式淡金色背帶與皮革背帶，可讓女孩因應不同場合的穿搭需求。

Fendi 粉色Peekaboo Essentially皮革手袋，NT$143,000

來自羅馬的Fendi，其經典的Peekaboo手袋可受到不少名人喜愛，春季最新上架的浪漫粉色系，絕對會再掀起一波搶購風潮。選用真絲效果的粉紅色皮革製成，包內分成兩個隔層，兩側更點綴上金屬牛角鎖裝飾，除了手提功能還附有可調式粉色背帶。

Coach PARKER 18手袋，NT$12,800

2018年全新問世的PARKER 18手袋，運以細緻小牛皮革打造，擁有簡約方正的外觀及招牌旋轉扣設計，更是都會優雅與街頭隨性元素的作品，近幾年陸陸續續以不同色系，或是復古的印花圖案推出，2020年春季則上架適合春夏攜帶的粉色系，深色的鍊帶設計可自由調整肩背、斜背功能，要女孩怎麼能錯過。

Coach PARKER斜揹包，NT$12,800



喜愛一包就能出門的女孩，Coach的PARKER系列還推出了可以容納卡片、現金、鑰匙以及手機的PARKER斜背包，手袋外型挺立重量卻相當輕盈，選用精緻皮革打造而成，加上經典茶香玫瑰轉釦的開盒設計，並搭上春夏最應景的粉嫩色調，除了擁有鍊帶可以斜揹方便外出，還可以將鍊帶取下，當成手拿包的功能。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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