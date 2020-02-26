fb ig video ETtoday search mobile

4大精品手袋換上「櫻霧粉」　夢幻色調一拎就是春季浪漫氣息

> >

過完元宵節就代表春天正在不遠處，2020年Coach、BVLGARI、Fendi、Dior…等各大精品牌紛紛以春夏的浪漫粉嫩色系為題，將自家的經典熱賣手袋換上櫻霧粉、薄荷綠、天空藍等夢幻色調，這回編就為大家整理了幾款充滿浪漫氣息的新包，快往下滑來看細節吧。

BVLGARI Serpenti Forever薔薇石英粉色小牛皮手提肩背包，NT$83,300

一進入春天，就讓人想到櫻花齊放的美景，而寶格麗經典Serpenti蛇頭扣環的手提肩背包，也推出應景春夏的粉嫩色調，不只是手提功能，還附有可調式淡金色背帶與皮革背帶，可讓女孩因應不同場合的穿搭需求。

Fendi 粉色Peekaboo Essentially皮革手袋，NT$143,000

來自羅馬的Fendi，其經典的Peekaboo手袋可受到不少名人喜愛，春季最新上架的浪漫粉色系，絕對會再掀起一波搶購風潮。選用真絲效果的粉紅色皮革製成，包內分成兩個隔層，兩側更點綴上金屬牛角鎖裝飾，除了手提功能還附有可調式粉色背帶。

Coach PARKER 18手袋，NT$12,800

2018年全新問世的PARKER 18手袋，運以細緻小牛皮革打造，擁有簡約方正的外觀及招牌旋轉扣設計，更是都會優雅與街頭隨性元素的作品，近幾年陸陸續續以不同色系，或是復古的印花圖案推出，2020年春季則上架適合春夏攜帶的粉色系，深色的鍊帶設計可自由調整肩背、斜背功能，要女孩怎麼能錯過。

Coach PARKER斜揹包，NT$12,800

▲櫻花包 。（圖／美麗佳人提供）

喜愛一包就能出門的女孩，Coach的PARKER系列還推出了可以容納卡片、現金、鑰匙以及手機的PARKER斜背包，手袋外型挺立重量卻相當輕盈，選用精緻皮革打造而成，加上經典茶香玫瑰轉釦的開盒設計，並搭上春夏最應景的粉嫩色調，除了擁有鍊帶可以斜揹方便外出，還可以將鍊帶取下，當成手拿包的功能。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

嬌小女孩必追！跟著 150cm 甜美韓妞 김지우 學習「好比例穿搭」，讓視覺長高 10 公分吧！

2020秋冬倫敦時裝週｜吳卓源4天倫敦行「女星看秀日記」大公開，時裝週初體驗也是首次造訪倫敦，出發起就在想美食！

一揹就是春季的浪漫氣息！盤點Coach、BVLGARI、Fendi…各大精品牌櫻霧粉手袋(持續更新

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

Jo Malone推出第1瓶枕香噴霧　薰衣草融合麝香給你甜甜好夢

Jo Malone推出第1瓶枕香噴霧　薰衣草融合麝香給你甜甜好夢

男生最怕女友說這8句話：我沒有生氣、可不可以成熟點

男生最怕女友說這8句話：我沒有生氣、可不可以成熟點

全台精選7間必訪乾麵！火生、華味香鴨肉羹　看似平凡卻讓人忍不住吃好幾碗 「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因 新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨 粉紅控暴動起來～Jo Malone日本櫻花限定香水、TOM FORD粉管唇膏有夠美 韓妞瘋搶、子瑜也愛用！雅詩蘭黛「粉萌胖寶寶」護唇精華一抹除唇紋 想成為「聊天高手」必知的5個小技巧　從此擺脫冷場、句點王 擅長用「甜言蜜語」哄女生的3大星座男　雙子超會說但不一定做

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面