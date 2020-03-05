米蘭時裝週爆款預測！FENDI把觸控筆變耳環、迷你醫生包明星等著搶背

米蘭時裝週爆款預測，明星也準備開搶！

GUCCI

Logo腰帶

根據時尚電商平台Lyst每季度與每年度的統計，GUCCI的GG Logo腰帶自2018年起就擠進全年度最夯配件榜單前3名，自此不斷蟬聯，縱使GG Logo腰帶已經推出多年，仍是粉絲們心目中必搶單品。睽違了許久，2020秋冬終於推出新款！這回GUCCI要告訴你的是，請開始入手「細版腰帶」，搭配裙裝、褲裝更加典雅，更符合GUCCI幾季以來強調的書卷氣息。

賈姬包回歸

去年起推出葛麗絲凱莉印花系列時，即在醞釀「賈姬包」Jackie Bag的回歸。如今正式出現在伸展台上，短肩帶剛好符合漸漸回歸的「腋下包」風潮！馬卡龍色系，讓妳的腋下也能很俏皮～

小尺寸硬挺包款

不管是1955 Horsebit（1955馬銜鍊）系列新款箱型包，亦或者小型的Monogram水桶包，搭配服裝都是復古優雅的代表。小巧的尺寸，裝上最精簡的外出用品就好；重要的是呈現出來的整體風格。

PRADA

腰帶包＆手腕包

不錯過任何收納的空間！這句話恐怕就是2020秋冬PRADA最想在配件上強調的重點，腰帶上能裝上個硬殼小包，收納口紅或者零錢都好。隨時隨地都有放置小物的空間，如此一來即便包包再小都不用怕，因為多帶幾個小包出門，不就好了嗎？

三角鐵牌肩背包

PRADA最近一季「三角鐵牌」大熱門，延續這股後勁，秋冬秀場乾脆把這超具代表性的符碼裝上手袋上，肩背包開闔處採用三角形鐵牌形狀點綴，恐怕簡簡單單就會讓時尚迷們乖乖掏錢買單吧！

FENDI

束口袋

別於秀場上出現的超大型皮革購物袋，皮革束口包或許會是真正下手前，一般人會優先考慮的選項。大的、中的、小的，如此具有質感的束口袋，不管是當作手拿包，或是當作收納袋，都能彰顯個人品味。

觸控筆耳環、腰鏈裝飾、AirPods小包

3C如今已是現代人生活中不可或缺的一部分，各大品牌也紛紛搶攻這塊領域的商機。2020秋冬FENDI將3C配件玩到極致，觸控筆直接變成耳環或是腰帶上的裝飾，需要用時隨時取下，真的是不只美觀而已，還是超實用單品。更不用說AirPods等無線藍牙耳機的保護套，當然也是如今必備的3C周邊。

BVLGARI 寶格麗

Bvlgari 7 Ways

向來在米蘭時裝週發表新作的BVLGARI，是米蘭不可錯過的配件主場之一！本季BVLGARI罕見地出現相機包這種休閒款式，但仔細一看會發現這款包包暗藏玄機，共有7種搭配方式，以方正的相機包為主體，但可以混搭一或兩個可拆卸式的小包，將手拿包擺放至相機包前側，能讓包包立馬轉換成換然一新的模樣。除了休閒的背上外，小巧的拆卸式包款，更是突然要約會或是參加正式派對時，能立即使用的小巧配件。

在 Instagram 查看這則貼文 BVLGARI（@bulgari）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 下午 11:15 張貼

MONCLER

MONCLERＸRIMOWA

Moncler近幾季打造與不同設計師合作的聯名企劃，Moncler Genius邁入下一階段，本季最受關注的焦點自然是與行李箱品牌RIMOWA的合作，以「Reflection」為主題，在行李箱上加裝LED燈牌，用「Ready?」、「GOOD IDEA」等有趣標語，展現數位時代與不同世代連接、溝通的獨特現象。

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 上午 12:31 張貼

MONCLERＸJW ANDERSON

枕頭包

MONCLER GENIUS最新加入的設計師還包含執掌個人品牌與百年老牌LOEWE的英國設計師JW ANDERSON，本季他以MONCLER經典的羽絨材質，打造出兩款獨具特色的「枕頭包」，其中一款為兩個方正羽絨袋合而為一的包款，加上PVC鎖鏈或是皮帶，都能展現不同的潮流風格。另一款式加上尖角營造出類似狼牙鉚釘的意象，貝殼包的輪廓，讓這款狼牙小枕頭更具個性。

MAXMARA

水壺套

環保是如今越來越被重視的議題，各大品牌除了在材質上持續研發之外，也推出許多推廣環保意識的單品，如MAX MARA秀上這款毛毛水壺套，除了美觀之外，更重要的是用實用度，激起人們想購入的慾望。毛毛材質的保護套，在秋冬正好可以幫水壺保溫，真的挺實用的呀～又有一個敗家不怕被剁手的完美理由了。

MSGM

鎖鏈包

搞怪美少女絕對有在關注的MSGM，本季最重要的包款就是鎖鏈包，粗獷的鎖鏈背帶配上彩色的包款，走上街絕對是人群中最潮代表。搭配性夠強，同時也絕對搶眼。

TOD'S

半月水桶包

長期以方正包款為主力的TOD'S，本季新任創意總監Walter Chiapponi發表的首季女裝系列，可以發現配件設計方向略有調整，大尺寸的半月型水桶包，能讓女人呈現一股隨興不羈的氣息，與以往的乖乖牌TOD'S女人很不一樣。這款包，想必也會打中喜愛西部流浪風格的女性，其中泰迪熊毛毛材質在秋冬更是特別討喜。

樂福高跟鞋

TOD'S以豆豆鞋行遍天下，高跟鞋長期被忽視，本季在新任設計師的帶領下，先以書卷氣息的「樂福鞋」為基礎，加上粗細鞋跟，用典雅的風格取勝。易搭配的設計加上不敗款式，想必這款鞋型在秋冬也絕對能讓粉絲們買單。

HOGAN

樂福高跟鞋＆毛毛托特包

HOGAN幾季以來不斷強化「運動鞋」招牌特色，秋冬更是如此。不過在2020秋冬，還可以看到樂福高跟鞋的蹤跡，加入叢林感的配色，讓這款鞋型不過份單調，搭配上也更有亮點。毛毛托特袋則是呼應流行的泰迪熊毛毛材質，讓托特袋這款已經典到有點無聊的品項，有了讓人眼睛一亮的魅力。

拿鐵色增高運動鞋

長高神鞋是HOGAN最被認識的鞋款，2020秋冬在色彩上使用柔和的駝色調，宛若拿鐵咖啡的配色，讓小白鞋多了一點獨特感，想必也絕對是本季必敗配色。

Salvatore Ferragamo

迷你醫生包

Ferragamo少見的軟袋包，加入醫生包型的金屬鎖釦，不管是正統的縮小版梯形輪廓也好，亦或者能揹上肩的小巧包款也好，復古魅力格外吸引人。

網袋包

如同購物提袋般的設計，但用皮革營造成軟袋造型，超新款型對於Ferragamo完全是一回嶄新的嘗試。對於年輕女性來說，也是讓人眼睛一亮的設計。

越怪越可愛

MOSCHINO

《凡爾賽玫瑰》圖案系列

MOSCHINO本季取經法國歷史上的經典人物：瑪麗安東尼皇后，除了把當時流行的服裝廓形重新詮釋外，更找來以凡爾賽宮廷為背景的日本知名動漫《凡爾賽玫瑰》聯手，運用動漫中的場景與角色作為單品上最吸睛的焦點。不管是如刺繡材質的圖案，亦或者是數位印刷的圖騰，都讓這系列顯得相當有趣，吸睛度百分百。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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