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安格斯12星座一周運勢2/24-3/1　水逆持續發威，獅子、水瓶多保重

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牡羊　3.21~4.20

金星助陣，羊座是這波水逆初的幸運兒，能透過朋友長輩免去可能的禍端，工作表現中規中矩，此時似乎玩性大發，特別容易沉迷在好玩的事情裡，一遇見喜歡做的事情，立刻忘了其他人事物，全心全意地投入專注，這樣的你很可能在這週與戀人爆發衝突，建議你感情是需要經營的，可別冷落了情人，適當發揮是一定要的。

金牛　4.21~5.20

金牛座財運普通，如果正打算進行投機性的投資理財，後頭的風險可不是你能承擔的，一定要試踩煞車，否則可能有虧損之虞，最好能把心思放在實際的工作收入上，不要想著不勞而獲。感情運相對低落，原本以為的曙光很可能只是一場曖昧，建議單身者對感情要順其自然，否則太過患得患失很可能引發失落感。

雙子　5.21~6.20

雙子在人群間風趣幽默的自信神態，能憑藉著面對群眾的社交手腕能贏得大家的好感，感情平步青雲，與情人相處融洽甜蜜，就算只是在家放空都幸福！只是水逆期要小心與人之間的言語誤會，雖然運用溝通技巧兩邊討好一向是你的強項，不過這週哪壼不開提哪壼的失誤率也特高，最好謹言慎行。

巨蟹　6.21~7.21

有金星的照耀巨蟹無論感情與人際都十分順利，不過此時火星虎視耽耽，言行上稍有疏漏就有小人擾亂。假日時期活力也略顯低落，比起戶外活動，宅在家裡更能讓你悠然自得。愛情方面，喜歡你的人很多，有可能與身邊的人產生曖昧的感覺；有對象的則在火星作祟下互動頻繁，有許多小口角，最好互相忍讓一點！

獅子　7.22~8.22

獅子這週運勢表現大起大落，水逆影響了原本行星的和諧的位置，好運和壞運交替接踵而來，而你的心情就像洗三溫暖一樣，人際運勢由黑轉紅，剛開始不看好你的朋友，後來都會紛紛支援你，成為你的貴人。身邊朋友會是推動感情的助手，建議你多聽朋友的意見，在愛情上將會無往不利，不妨多多把握。

處女　8.23~9.22

處女座勤奮打拚，工作表現不卑不亢，能以專業取勝。忙碌之際，別忘了培養感情，本週的你對於愛情的興趣不大，感情狀態呈現空窗居多，有情人的感情也變得較淡，幾乎把注意力都投注在家人或是些老朋友身上。趁著假日不妨帶著全家大小出遊散步，只要多一些開心互動就能讓你未來精神百倍面對更多挑戰。

天秤　9.23~10.22

本週秤座注意力將被許多其他的人事物所牽絆，尤其各種家族聚會、老友見面聚餐等，甚至工作上不得不忙的瑣事等，都讓你沒有辦法花很多心思在愛情上，而此時愛情的進展是隱性的，雖然在假日中的見面約會，讓感情彌漫著的曖昧氣息有越來越濃的感覺，但是實際上仍是在原地踏步，並沒有看得見的變化。

天蠍　10.23~11.22

蠍座在水逆期表現有好有壞，在人與人的互動上有亮點，不僅說話談吐進退得宜，職場中更懂得討主管歡喜，能透過靈活手腕得到不少的注意。壞的是此時的你容易對許多政治、公眾議題認真投入，在平輩聊天或是朋友聚會中，有時會顯得太強勢令人感覺反感，嚴重的話甚至會給人難以相處的負面印象，單身者感情零進度。

射手　11.23~12.21

只要溫度一降就失去動力的射手，在二月最後一週的日子裡一反平時懶散的狀況，對於自己想做的事情會積極的行動，表現出自己的企圖心！此時工作量驟增，事情多了也就顯得比平時要來得更加忙碌，整個人投入在自己想做的事情上，雖然忙卻也忙得精采充實，至於週末最好放鬆一下，出遊運不錯的你，可以因此提升人氣！

摩羯　12.22~1.19

本週摩羯特別容易感受到莫名的壓力與緊張感，職場上大大小小零零散散的壓力一起到來，也足夠讓你覺得心情低落，此時來自友情與愛情的溫暖會是你最好的一劑心靈雞湯，除了更珍惜大家的溫情之外，也會學到如何把壓力轉化成動力。單身摩羯有機會遇見心儀對象，如果感覺談得來不妨多聊聊進一步了解彼此！

水瓶　1.20~2.18

在水星逆行之下水瓶身心都飽受不少無形壓力，本週這些浮躁的特質讓瓶座本週格外的容易失控，很可能會因為工作上的小事，或在感情上芝麻綠豆大的事情而與別人鬧得不可開交，在行星不利位置的狀態之下，對瓶子來說會是自己脾氣的一大考驗，如果能忍得一時之氣，未來待人處世方面將會更圓融，運勢也將抬升。

雙魚　2.19~3.20

魚座這週家人互動的頻率增加，工作擺一邊，家庭擺中間的跡象明顯，就算假日也不愛外出趴趴走，反而喜歡放空或與家人聚餐吃好料，只是未來這段時間某些日積月累的問題將漸漸浮現，讓你不得不面對，有情人的很可能會被情人抱怨陪伴的時間不夠，由於外務活動太多，讓情人受到冷落，最近很可能要進入兩人情感的考驗期。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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