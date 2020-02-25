巴黎直播／DIOR發問：女性「罷工」會如何？2／25晚上10點走秀解答

▲DIOR在巴黎杜樂麗花園舉辦2020秋冬秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒讓正在舉行的2020秋冬時裝周多了很多不確定性，米蘭秀程進入尾聲，巴黎正要展開，此次台灣未有媒體前往，透過直播看秀成了最快速而且相對安全的方式。巴黎時裝周第一天，DIOR上場，台灣時間2月25日晚間10點鎖定上面的影片，就能零時差看到新裝。

▲DIOR用「I Say I」，讓女性思索內在。（圖／翻攝DIOR IG）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chuiri每每在作品中為女性發聲，強調女權、希望女人有力量，2020秋冬秀打出的預告，拋出了兩個問題，「I Say I」、「When women strike」，可以這麼解釋：一是要女性發覺自我，一是讓所有人思考，如果女性「罷工」，這個世界會變得怎麼樣，有人認為世界會停止運行，這似乎是答案。

▲DIOR邀請函設計簡單。（圖／品牌提供）

除了議題與精神上的豐沛想法，Maria Grazia Chuiri在設計上也總是令人屏息，服裝吸引人、配件也總有爆款，2020秋冬系列在台灣時間2月25日晚間10點，於巴黎杜樂麗花園登場。

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