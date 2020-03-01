太妍、Irene都跟上「奶茶棕」風潮！5款質感咖啡髮色　染完超顯白

我們的精靈女王太妍最近終於回歸啦！回歸的他不只顏值、身材都一如既往地美，更換了一頭超仙的奶茶棕髮色，不禁讓人大呼到底是要美死誰！而除了太妍之外，最近很多韓星也紛紛染上棕色系髮色，帶起棕髮色在韓國的風潮啊～以下就盤點5款，黃肌染顯白又溫柔的棕色系髮色，保證染完甜度爆表！

棕色系髮色推薦1：奶茶棕

第一款就是太妍這次回歸的超仙氣顏色，奶茶棕！奶茶色系其實已經火紅了很久，這款髮色比起奶茶色再偏咖啡一點，比較不容易褪色之外，也會更有溫柔甜美感～如果想要染特殊色，但怕太浮誇的女孩，可以選擇這一髮色，他在陽光下會有很漂亮的淺奶茶色髮絲光閃閃發亮，看起來氣質又減齡！

棕色系髮色推薦2：蜜糖紅棕

第二款就是國民妹妹金裕貞最近新染的蜜糖紅棕髮色！他比起正宗的咖啡色多了一點紅調，很適合膚色較深、臉部暗沉的女孩染，因為紅色調的頭髮能增加臉部氣色，就算素顏看起來也很有精神！加上這一款髮色不需漂，是很多不想要傷髮質的女孩棕色系髮色首選！

棕色系髮色推薦3：黑茶色

第三款就是因為《Sky Castle》爆紅，最近更出演《TOUCH》女主角的金寶拉！他的髮色是一個低調很有高級感的黑茶色～在室內時看起來會很像黑色，但是光源下就會透出淡淡的深茶色，這一色因為顏色比較濃，能和臉部膚色形成對比，看起來更加顯白！這一色雖然看起來平凡，但是在亞洲人身上會帶有一點神祕感，又不會像真正的黑色這麼無趣，所以是很多韓妞喜歡的髮色！

棕色系髮色推薦4：蜂蜜棕

第四款髮色是SM第二位小仙女（笑）Irene最近換上的髮色～蜂蜜棕不只是很多韓星愛染的顏色，也是韓國現在的大勢色！這款髮色可漂可不漂，不漂的話就是像Irene一樣，帶點濃深棕，但又有蜂蜜色的髮絲光，優雅又顯氣質！如果漂的話就會帶點灰感，且會慢慢褪色成超仙的奶茶色！

棕色系髮色推薦5：巧克力牛奶

巧克力牛奶色超有混血感！這款髮色有點類似Blackpink Jennie的日常髮色～這款髮色因為在巧克力棕裡加入了一點奶茶色，所以看起來很有混血兒的感覺，因為添加了奶茶色調能中和肌膚黃感，所以也不用擔心顯黃問題，深色肌膚的女孩染反而會有一種浪漫異國風情！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、@renebaebae、@kim_bora95、@you_r_love、@feliastyle、@sooyoung_lemuse、@mulbada、ig@jaimkng

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