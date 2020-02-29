fb ig video ETtoday search mobile

G-Shock「李小龍」聯名腕錶全球限量300只！錶帶致敬經典黃色緊身衣

> >

編輯／Duke

CASIO旗下品牌G-SHOCK擁有許多著名系列，其中最頂級的MR-G系列，每年都會推出限定版本，例如2017年與Michael Lau聯手打造的「霞鎚目」武士錶款，而今年的MR-G系列，將會以傳奇武術家李小龍為靈感打造，並推出MRG-G2000BL限定錶款，全球限量300只，預計將再次引發全球搶購熱潮。

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲2017年與Michael Lau聯手打造的「霞鎚目」武士錶款。（圖／翻攝自CASIO）

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲MRG-G2000BL限定錶款，全球限量300只。（圖／翻攝自CASIO）

李小龍以頂尖體格與堅韌的心理出名，這與不斷對材料、結構、加工進行發展的MR-G系列概念相同，因此G-SHOCK特地推出MRG-G2000BL限定錶款來向這位武打巨星致敬。

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲李小龍1940年出生，今年為他的80歲誕辰。（圖／翻攝自CASIO）

錶款在設計上，分別將黑色與黃色用於錶殼與錶帶，這和李小龍於《死亡遊戲》中所穿的運動服造型相同，而「以無法為有法，以無限為有限」字樣、太極圖標誌等截拳道元素則用於錶圈與錶背上，使得整只手錶充滿濃厚的武術感。

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲錶圈刻有以無法為有法，以無限為有限字樣。（圖／翻攝自CASIO）

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲截拳道的太極圖標誌印於錶背上。（圖／翻攝自CASIO）

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲G-SHOCKX李小龍。（圖／翻攝自CASIO）

▲採用特殊盒裝。（圖／翻攝自CASIO）

此次的MRG-G2000BL配備GPS衛星信號、無線電波時間校正以及藍牙等功能，是一隻出色且具有紀念價值的錶款，有興趣的朋友，可在3／1先行預購，正式上架日期則是3／13，定價為港幣31,480元（約台幣127,000元）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, MR-G, 全球限量, 李小龍, 死亡遊戲, 太極, 截拳道
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

單車褲OUT！時尚潮人都在穿「百慕達短褲」　皮革混亞麻超顯瘦

單車褲OUT！時尚潮人都在穿「百慕達短褲」　皮革混亞麻超顯瘦

朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

Jennie親自曝光破尺度紅裙照！「S曲線超透視」與私服判若兩人

Jennie親自曝光破尺度紅裙照！「S曲線超透視」與私服判若兩人

最容易成為「豬隊友」的星座TOP4　獅子不懂裝懂，往往都被事實打臉 網狂點頭「冰山系女友」3大優點！只是看起來兇、獨立已成習慣 【奧斯塔羅】你有什麼令人難以接受的個性嗎？ 默默被「關靜音」　被朋友討厭的5種地雷你踩了嗎？ 新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨 好愛好散！想要「體面分手」，5件事千萬別做 《精靈寶可夢》糖果罐好Q！皮卡丘露出小手、卡比獸肥到塞住超逗趣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面