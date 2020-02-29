G-Shock「李小龍」聯名腕錶全球限量300只！錶帶致敬經典黃色緊身衣

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CASIO旗下品牌G-SHOCK擁有許多著名系列，其中最頂級的MR-G系列，每年都會推出限定版本，例如2017年與Michael Lau聯手打造的「霞鎚目」武士錶款，而今年的MR-G系列，將會以傳奇武術家李小龍為靈感打造，並推出MRG-G2000BL限定錶款，全球限量300只，預計將再次引發全球搶購熱潮。

▲2017年與Michael Lau聯手打造的「霞鎚目」武士錶款。（圖／翻攝自CASIO）

▲MRG-G2000BL限定錶款，全球限量300只。（圖／翻攝自CASIO）

李小龍以頂尖體格與堅韌的心理出名，這與不斷對材料、結構、加工進行發展的MR-G系列概念相同，因此G-SHOCK特地推出MRG-G2000BL限定錶款來向這位武打巨星致敬。

▲李小龍1940年出生，今年為他的80歲誕辰。（圖／翻攝自CASIO）

錶款在設計上，分別將黑色與黃色用於錶殼與錶帶，這和李小龍於《死亡遊戲》中所穿的運動服造型相同，而「以無法為有法，以無限為有限」字樣、太極圖標誌等截拳道元素則用於錶圈與錶背上，使得整只手錶充滿濃厚的武術感。

▲錶圈刻有以無法為有法，以無限為有限字樣。（圖／翻攝自CASIO）







▲截拳道的太極圖標誌印於錶背上。（圖／翻攝自CASIO）







▲採用特殊盒裝。（圖／翻攝自CASIO）

此次的MRG-G2000BL配備GPS衛星信號、無線電波時間校正以及藍牙等功能，是一隻出色且具有紀念價值的錶款，有興趣的朋友，可在3／1先行預購，正式上架日期則是3／13，定價為港幣31,480元（約台幣127,000元）。

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