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孫藝珍超辣泳裝照被挖出！維持少女體態的瘦身菜單、私房運動大公開

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最近因為《愛的迫降》再次爆紅的孫藝珍被挖出了好幾張超辣的泳裝照，身材和少女時期完全零差別！而孫藝珍也在訪談中曝光自己長期維持完美體態的身材管理管理方法～不只超勵志！想要擁有藝珍歐膩的同款名品身材就一起看下去！

▲孫藝珍減肥運動。（圖／記者吳昀庭攝）

#孫藝珍瘦身菜單

孫藝珍表示自己只有在減肥期才會特別控制飲食～而他的減肥期採菜單真的超健康！除了維持使用低GI飲食的方式降低脂肪囤積的可能，通常他的早餐會以紅薯搭配大量蔬菜，因為紅薯能夠維持長時間的飽腹感，且營養價值高，就算在減肥期也不怕攝取營養不足～而如果運動完嘴饞，則會選擇香蕉作為零嘴。

#孫藝珍生活習慣

1.不要節食

第一點很重要的生活習慣就是不要節食！孫藝珍表示節食反而會讓瘦身的效果變差～因為克制食慾時引起的飢餓感會讓人更想暴飲暴食，如果想要瘦身比起一味節食，更好的方法應該是搭配運動，就可以吃自己想吃的食物又可以消除對食物的過度迷戀！

2.比起「應該減肥」，更重要的是「想變漂亮」的想法

第二點則是比起「應該減肥」，更重要的是「想變漂亮」的想法！這句話勵志到小編都要哭了啦～藝珍歐膩表示，這樣的想法會讓減肥時的心情更愉悅，也比較不容易產生心理壓力，進而能享受在減肥、運動中！

3.減肥期間真的太餓了，忍不住想吃東西時怎麼辦？

孫藝珍說在減肥時期如果遇到真的太餓忍不住的時候，就會看看美食節目解饞XD不過其實也有幾次是忍不住真的破戒吃東西的時候啦（笑）～不過歐膩也建議可以食用一些低熱量零嘴，就不用怕管不住嘴時會攝取過多熱量！

4.不用眼睛，改用「鼻子」看

想要擁有好的體態，姿勢其實也很重要！現代人因為使用3C產品多會造成姿勢不良，孫藝珍表示自己會選擇用鼻子代替眼睛看東西！意思是在用眼時不要只是低頭、歪頭看，讓整個肩頸一起轉動，除了能矯正姿勢，也比較不會造成駝背、肩頸痠痛等問題～

5.以TRX懸吊式阻抗訓練漂亮體態

▲孫藝珍減肥運動。（圖／記者吳昀庭攝）

而皮拉提斯更是孫藝珍堅持了十年的運動！甚至還擁有教練資格證～在韓綜《家師父一體》中孫藝珍出演時也有教導成員們做皮拉提斯，光看歐膩輕鬆的拉伸、旋轉就知道他有多熟練！不過如果沒有時間找教練、健身房的女孩，以下幾個居家健身運動只要學會也可以在家輕鬆做～

#孫藝珍居家健身運動

STEP 1：板凳撐體
 ▲孫藝珍減肥運動。（圖／記者吳昀庭攝）

板凳撐體主要可以運動到蝴蝶袖、腹肌、臀部～先找尋一可以支撐的支點（不一定要椅子），接著坐在椅子邊緣，雙手撐住身旁兩側，膝蓋彎曲成90度，並稍微向前放一步～接著收緊核心，彎曲手肘將身體下放，並停頓10秒再坐回原位。一組動作做3〜6次，每天重複做5組。

STEP 2：躺姿腹部扭轉式
 ▲孫藝珍減肥運動。（圖／記者吳昀庭攝）

第二個運動則是能夠高強度訓練腹部、並舒緩腰酸背痛的運動～首先躺在瑜珈墊上，兩手張開、雙腳彎曲，接著將雙腳往其中一側轉，並將頭部轉向相反方，每轉一側維持約5秒鐘。兩側為一組，每天做10-20組。

文／美人圈　圖／翻攝自doyouyoga.com、ambientebio.it、womanmagazine.co.uk、verywellfit.com、twitter@yejinshand、마이데일리、드림위즈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

孫藝珍, 愛的迫降, 瘦身, 減肥, 運動, 飲食
fashion.net

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