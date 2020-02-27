「派大星」穿的海灘褲真的有賣！百元價格　粉絲瘋狂搶

編輯／Duke

知名美國動畫《海綿寶寶》開播至今超過20個年頭，因角色擁有鮮明的個性與外型，不僅受到小孩的喜歡，就連大人也為之瘋狂，所以包括海綿寶寶、派大星、章魚哥在內的人物周邊商品都相當熱賣。最近，專賣卡通周邊的美國網站Hot Topic，便推出派大星身上的「海灘褲」單品，來給各位收藏啦！

▲天真搞笑的個性，使得派大星擁有眾多粉絲。（圖／翻攝自FB／SpongeBob SquarePants）







▲Hot Topic推出派大星同款海灘褲，定價為美金19.99元（約台幣600元）。（圖／翻攝自Hot Topic官網）

派大星是海綿寶寶的最佳好友，同時也擁有眾多粉絲，這次由Hot Topic帶來的海灘褲是派大星身上唯一的服飾，整件採用綠色為基底，並加入紫色花朵圖案點綴，幾乎完美還原動畫裡的設計，夏天穿上必定能成為全場焦點。

▲派大星是海綿寶寶的最佳好友。（圖／翻攝自FB／SpongeBob SquarePants）







▲採用綠色為底，並加入紫色花朵圖案點綴。（圖／翻攝自Hot Topic官網）

這件派大星海灘褲後方設有口袋可以放置物品，而腰帶則擁有鬆緊帶調整大小，因此不論高矮胖瘦皆可穿著，不過，目前Hot Topic的存貨已全數售完，想購買的朋友，可能要等待補貨的消息囉！

▲後方設有口袋可以放置物品。（圖／翻攝自Hot Topic官網）

此外，Nike也曾於去年推出《海綿寶寶》限定商品，系列中包含5雙Kyrie Irving籃球鞋、帽T、T-Shirt以及包款等。目前部分商品還能於Nike官網購得，各位粉絲趕緊手刀衝去結帳吧！

▲聯名系列包含5雙Kyrie Irving的籃球鞋。（圖／翻攝自Nike官網）







▲服飾與包款皆利用人物造型來完成設計。（圖／翻攝自Nike官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App