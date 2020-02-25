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4萬元可買香奈兒珠寶！　窄版COCO CRUSH戒單戴混搭都有型

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▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）

▲香奈兒推出COCO CRUSH窄版戒指。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）日常容易穿搭的COCO CRUSH珠寶又推新作了，這回共推出6款窄版設計的戒指與1款耳扣，一樣是菱格紋裝飾，但戒指窄版設計顯得秀氣，可單戴、多個窄版戒疊戴，當然也可與既有的同系列寬版戒指做混搭，隨心所欲的搭配方式，正是生活珠寶妙趣所在。

▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）

▲疊戴不同款的窄版COCO CRUSH戒指（左），或與既有的寬版戒混搭都出色。

▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）
▲COCO CRUSH 18K金窄版戒指（左）40,000元，18K Beige米色金鑲鑽窄版戒指105,000元。

香奈兒世界的菱格紋，始於Coco Chanel香奈兒女士對於馬術的熱愛，她發現騎師的夾克與馬鞍運用菱格紋設計使坐騎時更舒適，因此在服裝、珠寶、包款設計逐漸加入此元素，成為品牌經典之一。2015年香奈兒發表COCO CRUSH珠寶系列，以金雕詮釋菱格紋交織圖案深受歡迎，今年推出18K黃金、白金、BEIGE米色金鑲嵌鑽石與無鑲鑽窄版戒指，入門價4萬元起，另有首次結合18K白金與 BEIGE米色金鑲鑽的耳扣，獻給摩登女性。

▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）

▲COCO CRUSH 18K白金鑲鑽窄版戒指（左）106,000元，18K白金與18K BEIGE米色金鑲鑽耳扣145,000元。

De Beers近期主打的Horizon系列，以中央環圈會上下移動與旋轉的戒指增添佩戴樂趣，除了中央環圈鑲鑽，近期推出全鑲鑽版本戒指、耳環，以及品牌首款個性耳骨夾，中央鑽圈同樣採活動式設計，在耳際閃耀。

▲▼ 香奈兒Coco Crush 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴 De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾33,000元（單個）、耳環121,000元與18K白金全鑲鑽戒指192,000元、18K玫瑰金鑲鑽戒113,000元。（圖／De Beers提供）

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, De Beers
fashion.net

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