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神準分析妳應該如何終結職場萬年惡夢

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上班本來就不是一件太開心的事情，但工作有這麼多層面，哪一些是我優先要注意、優先去解決的呢？可能是人際關係、工作績效、自我表現或是和我的人生規劃符不符合等等。今天我們就來看看，妳在職場上最需要優先提升改進的是哪個部分呢？相信今天測驗完，妳的職場運勢就會更順利喔！

▲職場運勢 。（圖／柯夢波丹提供）

快從四張牌中選擇一張，選好了嗎？我們來看看妳抽到哪一張~

1.權杖騎士
職場重視績效 努力自我提升

▲職場運勢 。（圖／柯夢波丹提供）

權杖騎士是一張很衝的牌，直接提醒我們在職場上，要注意我們的績效。妳可能會覺得我付出很多努力，也常常加班，為什麼還是常常被盯，或是好像看不到自己的產值呢？在這個世界上，絕大多數的事情都還是結果論。老闆可能並不是要妳加班，而是要看到妳的績效。建議抽中這張牌的妳，直接用成績讓別人不再質疑。

在職場上，如果績效沒有做出來，確實是很難讓別人認同，因此要多花一些時間來提升自己的職能和技能！一開始可能會有些辛苦，但人生不會讓妳都一直這麼辛苦的，等妳把自己的缺點補足了，往後會輕鬆很多的！

2.月亮牌
改善職場環境 澄清錯誤訊息

▲職場運勢 。（圖／柯夢波丹提供）

月亮牌代表有許多的流言蜚語，也就是指說妳的職場人際的部分。工作氣氛真的是影響工作心情非常重要的部分，一個工作氣氛不好的環境，要久待也很困難。妳可能要意識到，工作環境中有些小團體，是很難融入或改變的。妳就接受這種狀況吧！不要一直想著要如何融入，做一些無謂的努力，這樣可能會讓妳更辛苦。

如果妳現在成為大家的眾矢之的，大家時常討論關於妳的八卦，建議妳可以做出一些澄清，讓大家知道這不是妳的本意。遇到職場人際問題，真的比較難解，但妳可以試著用時間還有真相來破除這些謠言對妳的誤會。如果職場人際問題真的無法破除的話，建議妳可以換個環境。當然我們可以做的努力就是少做會讓人誤會的事，慢慢的把自己個性中的缺點移除掉，比較不會引起不必要的紛爭。

3.寶劍一
釐清自身理想 評斷工作幫助

▲職場運勢 。（圖／柯夢波丹提供）

寶劍一是一張直接指向自我實現的牌，首先妳可以先問問自己，這間公司、這份工作有沒有符合妳對於自我實現的理想狀態？這份工作能不能為妳的未來鋪路？這間公司是妳的跳板嗎？妳在這間公司是單純賺錢過生活還是找到自我實現的價值呢？

如果這間公司只是妳的跳板，那時間到的時候，就要尋找好自己的下一步。妳可能要先釐清自己想要的是什麼，這份工作可以在妳的人生規劃中扮演什麼角色。

4.教皇牌
多與主管溝通 傳達未來規劃

▲職場運勢 。（圖／柯夢波丹提供）

教皇牌指的就是我們的主管了！向上管理是一種能力，妳應該要學習怎樣好好跟主管溝通，因為主管時常會不了解妳在忙什麼、達成哪些績效，但這些其實都是妳應該要主動告訴他的事情，而不是他來理解妳。

建議妳可以增強妳跟主管的溝通技巧，讓他們能夠知道妳的優點、績效甚至是了解他們是否能夠協助安排妳往後的人生規劃。好好學會和主管溝通的技巧，就是妳現在最需要面對的事情，不要覺得我很努力這樣就夠了，努力之餘也要讓別人知道妳的進度、績效如何。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 塔羅, 職場
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