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美爆！GA推出「午夜藍」氣墊粉餅　韓妞已經瘋搶一波

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▲藍色。（圖／IG）

▲GA推出藍色的氣墊粉餅。（圖／fugi_bu IG）

記者李薇／台北報導

繼紅色還有粉紅色氣墊粉餅之後，GIORGIO ARMANI再度推出品牌旗下第三顆氣墊粉餅，採用全新的藍色包裝，鏡面的粉盒搭配銀色的品牌LOGO，看起來超級奢華，可以說是最美的氣墊之一，目前已經在南韓準備上市，已經有超多韓妞忍不住下手！

▲藍色。（圖／IG）

▲過去GA的氣墊粉餅大約都是$2500左右，這次恐怕也是不例外。（圖／1208_sj IG）

GIORGIO ARMANI推出品牌旗下第三顆氣墊粉餅，不僅包裝換成「午夜藍」的顏色，妝感也是走輕薄透亮材質，有如乳霜狀般的質地，塗抹起來卻可以呈現出細緻光澤感的妝容效果，非常適合需要小遮瑕的乾性肌膚來使用。


不只是GA推出藍色的氣墊粉餅，才剛剛推出玫瑰金絕對閃耀水蜜光唇膏的蘭蔻，最近國外也有消息，準備發表淺藍色亮面包裝的潤唇膏系列，據說塗抹在雙唇上，可以感受到清涼的感覺，透亮的材質隨時隨地都可以補擦，打造出澎潤滑嫩的雙唇。

▲藍色。（圖／IG）

▲蘭蔻超美的藍色潤唇膏。（圖／marytushik IG）

不只是包裝走淺藍色，這次總共還會推出9種不同的顏色內芯，其中#001號更是淺藍色的唇膏本體，是日本最喜歡的風格，可以校正原本的唇色，打造出輕薄透亮的粉嫩唇色，相當值得入手，據說日本會在4月中旬上市。

關鍵字：

GIORGIO ARMANI, LANCOME, 蘭蔻, GA, 氣墊粉餅, 彩妝, 唇膏, 潤唇膏
fashion.net

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