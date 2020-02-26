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30+女人必學！《想見你》柯佳嬿的「減齡感」穿搭，讓妳走到哪都自帶小清新

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由柯佳嬿、許光漢主演的魔幻愛情劇《想見你》堪稱 2020 年開春最強「神劇」，不僅在台灣引起追劇熱潮，連大陸觀眾也紛紛入坑，時不時就登上熱搜！懸疑又燒腦的劇情每播出一集就立刻在網路上引起熱烈討論，在 2 月 16 日迎來的高潮結局更是讓人期待值爆表！

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

《想見你》也連帶讓女主角柯佳嬿人氣翻紅，她在劇中一人分飾兩角，將 27 歲樂觀外向的黃雨瑄和 18 歲害羞內斂的陳韻如演得絲絲入扣，其中情緒的轉換更是掌握的恰到好處，精湛的演技也讓她有望在今年繼《必娶女人》拿下金鐘視后後，二度把女主角獎抱回家！

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

如果要說這兩個角色哪個和私底下的柯佳嬿比較像的話，絕對是個性古靈精怪又開朗討喜的「黃雨瑄」了！打開她的 IG ，經常可以看到她和朋友一起嬉鬧、看電影、喝咖啡、逛展覽的照片，此外，柯佳嬿還是個文藝少女，即使 35 歲了看起來卻像 20 歲出頭的大學生，除了天生麗質外，她滿滿知性文藝感的「減齡穿搭」才是所有 30+ 女人必須學習的重點！

連身長洋裝

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

柯佳嬿即使在夏天也很少露腿，即使她真的很瘦！但她更喜歡穿連身長洋裝突顯出知性質感，同時舒服又不怕走光。冬天她會以針織長洋裝內搭高領針織衫，再搭配黑色短靴。服裝的色系選擇上她大多都穿米色系或大地色系，給人一種舒服的好感。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

咖啡色的高領針織長洋裝搭配黑色短靴，柯佳嬿喜歡這種簡約的造型，她會加入金色飾品配件突顯一個人的個性，渾身散發慵懶的女人味氣息。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

女人要懂得打造獨特的文藝氣質，才會讓人印象深刻，像是柯佳嬿身上這款特殊設計的針織拼接紗裙長洋裝，沒有多餘的裝飾，簡單素雅就散發一種輕鬆的舒適感，搭配白色運動鞋又多了一點個性的自在。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

打造文藝減齡風，一定要有一件百搭的襯衫式洋裝。

襯衫式洋裝是一年四季的百搭單品，寬鬆的版型，基礎的款式沒有特別誇張的設計，簡潔又不失單調，既實穿又帶點俐落感，鞋款只需要選球鞋或布鞋，都能讓妳看起來變得青春又不失質感。

連身寬褲

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

連身寬褲簡約寬鬆的版型，會讓妳的身型看起來會更加纖瘦，既顯瘦又舒服，像柯佳嬿這樣全身都散發暖暖的氣質，有著隨性的柔美。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

連身寬褲穿在身上鬆鬆垮垮，但是又不失時髦以及慵懶，釋放出一種中性休閒感，搭配上一雙高跟鞋增添女人氣質，無論出席正式場合或是朋友聚會，都讓人舒適自在。

吊帶褲

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

柯佳嬿對吊帶褲的喜愛，完全可以在她的 IG 上看出來！無論是在鏡頭前或是私底下，她都經常穿著吊帶褲現身，無論是牛仔吊帶褲、或是棉麻吊帶褲都各有特色。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

吊帶褲的褲館可以選寬一些，直筒版型非常修飾身材，也可以把我們的肉肉完美的藏起來！但是裡面搭配的衣服就不適合太大太寬鬆，加頂鴨舌帽就能散發滿滿的青春藝文感。

丹寧外套

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

百搭的丹寧外套就是柯佳嬿顯瘦又減齡的法寶！一件帶點街頭感的丹寧外套就能讓整體感瞬間變年輕，搭配寬褲和皮鞋提升時髦度，更是抵擋不住的文藝風味道。

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

穿素面洋裝又不想太路人的話該怎麼辦呢？加件丹寧外套就對了！丹寧外套能夠提升整體造型度又能呈現出青春的氣息，再加上一雙百搭的小白鞋就完美了！

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

首先高腰寬褲能夠讓一個人的身材比例看起來更好，更能自帶慵懶隨性氣質，再加上 oversize 的丹寧外套，分分鐘都展現你的完美腰身，逛展覽這樣穿超可以啊！

印花長洋裝

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

一件好看的印花長洋裝，絕對是幫妳減齡的法寶！柯佳嬿用碎花長洋裝搭配丹寧外套，展現一個女人恰到好處的可愛，溫暖的花色和個性丹寧相疊，將復古與時髦完美融合，同時讓妳的年紀瞬間少了 5 歲！鞋款則可以搭配一雙復古感皮鞋，更是滿滿的文青風啊～

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

如果出門不知道穿什麼，選印花長洋裝就對了！柯佳嬿喜歡選擇復古的花朵圖案洋裝，穿起來顯瘦又遮肉，特別是這種洋裝通常超不挑人，簡單搭配黑色短靴搞定，保證妳也能化身文藝小清新～

▲柯佳嬿穿搭 。（圖／臉書@柯佳嬿）

如果你不喜歡穿太花俏的長洋裝，那這種復古圖案或格紋一款的款式絕對適合你。穿上之後有一種清新的氣質，而且小立領的設計更能突顯妳的品味，鞋款搭配白色帆布鞋就對了！

 文／柯夢波丹　圖／IG@ALICEKOCHIAYEN、FACEBOOK@柯佳嬿、《想見你》劇照

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 柯佳嬿, 想見你, 穿搭
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