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米蘭時裝周／「媽，我第一次看秀」！DOLCE ＆ GABBANA找IG爆紅抗議哥舉牌

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▲DOLCE & GABBANA。（圖／翻攝DG官網）

▲DOLCE&GABBANA的2020秋冬系列登場。

記者林明瑋 / 綜合報導　圖 / 翻攝DG官網、臉書

「媽，這是我第一次看時裝秀！」DOLCE&GABBANA（DG）話題向來很多，2020秋冬秀第一排，竟然出現IG爆紅的紐約舉牌哥Dude with Sign，並以5首艾美懷絲（Amy Winehouse）的歌曲串場，許多黑白色的服裝，與過往相比沒那麼絢麗浮誇，但仍有火紅玫瑰點綴出義式熱情。

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲IG爆紅的紐約舉牌哥Dude with Sign坐在第一排看秀。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，GIORGIO ARMANI開場前把秀改成直播，DG倒是沒受影響，台下僅有少數人戴口罩，更吸睛的是坐在頭排的Dude with Sign。

Dude with Sign的IG有超過535萬追蹤者，經常在紐約街頭抗議，瓦愣紙上寫的都是雞毛蒜皮的小事，但保證超有感，例如「Your Meal Doesn’t Need A Photoshoot」（你的食物不需要被拍）、「Make A Holiday For Single People」（給單身的人一個節日）等等，連小賈斯汀都找他入鏡。看秀時Dude with Sign穿著三件式提花西裝，手上舉牌寫著「Ciao Mamma！This is My First Fashion Show」，幽默令人一笑。

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網） ▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲2020秋冬以黑色為主，凸顯材質、剪裁。

回到台上，以黑為主色，穿插灰、白，與些許的紅，除了婀娜的女性化姿態，也有帥氣的西裝穿插，運用男裝布料、結合薄透的紗質，或是用寬大的肩線剪裁營造不羈姿態，產生更多變化。

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網） ▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲西裝展現女性的帥氣。

DG更大玩針織，每一件的手法都不同，有常見的扭花、鏤空、像老奶奶一針針勾出來的立體花朵等，輪廓也相當多元，長外套、洋裝、甚至側背包、托特包、鍊帶包，細細欣賞會發現每一件都很燒心。

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網） ▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲米蘭時裝周DOLCE&GABBANA。（圖／翻攝DG臉書、官網）

▲DOLCE & GABBANA大玩針織，從服裝到包包都可見。

關鍵字：

米蘭, 米蘭時裝周, DOLCE ＆ GABBANA, DG, 舉牌哥, Dude with Sign, 艾美懷絲, Amy Winehouse
fashion.net

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