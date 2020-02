米蘭時裝周／「媽，我第一次看秀」！DOLCE ＆ GABBANA找IG爆紅抗議哥舉牌

▲DOLCE&GABBANA的2020秋冬系列登場。

記者林明瑋 / 綜合報導 圖 / 翻攝DG官網、臉書

「媽,這是我第一次看時裝秀!」DOLCE&GABBANA(DG)話題向來很多,2020秋冬秀第一排,竟然出現IG爆紅的紐約舉牌哥Dude with Sign,並以5首艾美懷絲(Amy Winehouse)的歌曲串場,許多黑白色的服裝,與過往相比沒那麼絢麗浮誇,但仍有火紅玫瑰點綴出義式熱情。

▲IG爆紅的紐約舉牌哥Dude with Sign坐在第一排看秀。

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒,GIORGIO ARMANI開場前把秀改成直播,DG倒是沒受影響,台下僅有少數人戴口罩,更吸睛的是坐在頭排的Dude with Sign。

Dude with Sign的IG有超過535萬追蹤者,經常在紐約街頭抗議,瓦愣紙上寫的都是雞毛蒜皮的小事,但保證超有感,例如「Your Meal Doesn’t Need A Photoshoot」(你的食物不需要被拍)、「Make A Holiday For Single People」(給單身的人一個節日)等等,連小賈斯汀都找他入鏡。看秀時Dude with Sign穿著三件式提花西裝,手上舉牌寫著「Ciao Mamma!This is My First Fashion Show」,幽默令人一笑。

▲2020秋冬以黑色為主,凸顯材質、剪裁。

回到台上,以黑為主色,穿插灰、白,與些許的紅,除了婀娜的女性化姿態,也有帥氣的西裝穿插,運用男裝布料、結合薄透的紗質,或是用寬大的肩線剪裁營造不羈姿態,產生更多變化。

▲西裝展現女性的帥氣。

DG更大玩針織,每一件的手法都不同,有常見的扭花、鏤空、像老奶奶一針針勾出來的立體花朵等,輪廓也相當多元,長外套、洋裝、甚至側背包、托特包、鍊帶包,細細欣賞會發現每一件都很燒心。

▲DOLCE & GABBANA大玩針織,從服裝到包包都可見。