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連假宅在家最安全！5部韓劇追起來　擺脫《想見你》、《愛的迫降》廢人症

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jtbcdrama

228連假到來，因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，還是待在家裡最安全。宅在家當然就是要追劇啦！這陣子被《想見你》、《愛的迫降》瘋狂洗版，還沒看過剛好可以趁假期趕快追上～如果陷入完結後的廢人症，或不知道要看什麼，這裡推薦5部韓劇讓你擺脫劇荒。

▲228必追韓劇。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

《梨泰院Class》

改編自韓國人氣網漫，因為超高還原度而受到討論，才播出8集，收視率就成為jtbc電視台史上第二高！由男神朴敘俊主演，戲裡堅守信念的正派性格非常吸引人，從黎泰院一家小餐廳的老闆做起，要向餐飲業龍頭—害死爸爸的仇人復仇。小蝦米對抗大鯨魚的故事看似老梗，但搭配了以電影《魔女》獲獎的金多美飾演的反社會天才少女，非傳統的女主角與配角群，讓後續情節發展更讓人期待。

《浪漫醫生金師傅2》

因為第一季大受好評而再度回歸的《浪漫醫生金師傅2》，本周就要迎來大結局！同樣由金師傅韓石圭主演，這次搭配的是李聖經、安孝燮飾演的年輕醫生，高顏值組合超養眼，感情線的發展很激發少女心～當然醫療劇的重點是各種病患與事件，這季也探討了器官捐贈、掩蓋醫療疏失…等跟上季不同的醫療界面向，好看程度不輸第一季。

《天氣好的話，我會去找你》

這部電視劇是由《她的私生活》、《金秘書為何如此》的朴敏英主演，感覺就有愛情劇的品質保證，還有因為《意外發現的一天》爆紅的小鮮肉李宰旭參與，播出前就受到許多關注。劇情是描述厭倦首爾生活回到家鄉的女主角，遇到帥氣男主角徐康俊，一起經營書店的溫暖愛情故事。目前才剛開播，是節奏緩慢的療癒系風格，值得細細品味欣賞。

《金牌救援》

看膩常見的題材，可以考慮棒球題材的《金牌救援》，由收視保證南宮珉主演，完結篇在韓國達到20%的高收視率。不同於一般運動片以比賽、選手為主，這部講的是棒球團背後如何營運的故事，像買賣球員、選秀、更衣室出怪聲…等體育界真實發生的情形都有呈現，但重點還是人與人之間的故事，職場困境、親情方面的劇情催淚又觸動人心，對棒球、運動完全沒有興趣一樣大推這部！

《謗法》

喜歡血腥重口味題材，可以來看看由《屍速列車》導演延尚昊擔任編劇的《謗法》，目前播出集數不多，但恐怖刺激的情節、驚人的死狀畫面已經引發討論。劇情描述具有詛咒能力的少女，與被惡鬼附身的IT企業老闆對決的故事。民俗巫術與現代社群網路結合的概念很新穎，也讓人很期待後面的劇情發展。


 

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關鍵字：

電視劇, 追劇, 韓劇, 梨泰院Class, 金牌救援, 謗法, 浪漫醫生金師傅, 天氣好的話我會去找你
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