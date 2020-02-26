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粉紅控暴動起來～Jo Malone日本櫻花限定香水、TOM FORD粉管唇膏有夠美

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▲TOM FORD。（圖／IG）

▲Jo Malone推出櫻花限定。（圖／j_jp_saki IG、twi_tkmk IG）

記者李薇／台北報導

粉紅色幾乎都會讓女性瘋狂，Jo Malone最近除了要推出3月的限定系列之外，在日本更是加碼推出櫻花櫻桃的香氣（Sakura Cherry Blossom），超美的粉紅色瓶蓋搭配上標籤，在香水瓶頸的部分還繫上細線，看起來更加優雅大方。

▲TOM FORD。（圖／IG）

▲只有在日本限定販售。（圖／j_jp_tokyo IG）

這次的櫻花香味，僅有在日本限定販售，透過玫瑰搭配含羞草的香氣，融合柑橘調的佛手柑以及橘子，模擬出櫻花翩翩飛舞的香氣，光是用想像的就覺得這罐味道應該相當清新飄逸，尾韻淡淡的木質調更是讓香味餘韻悠長，身為Jo粉一定要找代購手刀入手。

▲TOM FORD。（圖／IG）

▲TOM FORD粉紅色的香水。（圖／muitheeranan IG、mrscarebearington IG）

既然提到了粉紅色，除了限定的櫻花香水，同樣是香水界指標的TOM FORD也在國外搶先亮相了「ROSE PRICK」香水，以玫瑰為主調的香水，連包裝都換上了超美的粉紅色瓷瓶，50ml的方形設計更是增添了可愛小巧的感覺。

▲TOM FORD。（圖／IG）

▲粉紅色唇膏超級美。（圖／yeungyeung_o IG）

不只是「ROSE PRICK」香水，據說這次還搭配推出了唇膏系列，竟然採用了粉紅的管身設計，搭配黑色的邊框，看起來超級甜辛風，可愛卻又不會太過誇張，據國外資料，目前僅有推出2個顏色，都是好使用的粉紅、紅棕色調，想必又會掀起一波搶購熱潮。

關鍵字：

Jo Malone, TOM FORD, 香水, 櫻花, 唇膏, 彩妝, 香氛
fashion.net

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