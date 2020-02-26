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Travis Scott聯名神鞋無預警上架！「變形蟲鞋盒」轉售價飆破6萬元

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編輯／Duke

即將於2／29在全球指定專賣店販售的Travis Scott X Nike SB Dunk Low，日前無預警在Travis Scott個人官網突襲發售，不但推出一系列的服飾與配件，當中還包括特製的聯名鞋盒設計，並且因鞋盒與一般市售款不同，所以該鞋款在StockX的平均售價，目前也已經來到誇張的美金2,200元（約台幣66,000元）。

透過此次的突襲發售，Travis Scott新增了一款採用變形蟲、格紋、粉色Logo設計的特製鞋盒，不過，鞋款設計並無更動，同樣以深藍色、棕色、米色為基本色調，再加入變形蟲圖案、格紋、麻繩鞋帶來增加設計感，而鞋舌與鞋墊處則是注入仙人掌傑克（Cactus Jack）的字樣。

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott新增了一款採用變形蟲、格紋、粉色Logo設計的特製鞋盒。（圖／翻攝自Travis Scott官網）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲鞋款設計與一般市售款相同。（圖／翻攝自Travis Scott官網）

除了鞋款之外，Travis Scott還帶來一系列的服飾與配件，像是聯手Nike打造的帽T、長袖T-Shirt以及自家推出的滑板、吊飾、帽款等配件。

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲此次突襲發售還帶來一系列的服飾與飾品。（圖／翻攝自Travis Scott官網）

因鞋盒設計不同，這雙定價僅需美金150元（約台幣4,500元）的鞋款，其轉售價便能飆升至美金2,200元，可見Travis Scott目前在潮流圈的影響力有多麼巨大。

此外，曾被南韓明星G-Dragon（GD）穿紅的Nike Air More Uptempo，近日透過網路上的傳聞指出，Nike將會在今年的Holiday Season其間，讓這雙擁有「Air」字樣的黑、白色鞋款回歸市面，並且定價為美金160元（約台幣4,800元）。

▲Travis Scott。（圖／翻攝自Travis Scott官網、Nike）

▲Nike Air More Uptempo原為公牛隊球星皮朋（Scottie Pippen）的戰靴。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

TravisScott, NikeSB, DunkLow, 特製聯名鞋盒, 變形蟲, 格紋, CactusJack, G-Dragon, AirMoreUptempo
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