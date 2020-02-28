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【奧斯塔羅】最近有什麼事讓你感到開心？

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▲最近有什麼事讓你感到開心？。（圖／奧斯塔羅提供）

平淡的生活中
總會期待事情發生
讓我們感到開心

如果你最近感覺平淡
那就跟奧斯老師一起來看看
最近有什麼事讓你感到開心？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，最近的貴人運勢挺旺的，這樣的牌組代表貴人及協助，不管是在工作或是學業，甚至是目前卡關的事情，接下來都有望獲得朋友、同事的幫助。但若你問這對象有沒有特點，奧斯老師會建議你多向年紀大的朋友、職場前輩保持關係，並且多加互動囉！

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選到這組牌的朋友，奧斯老師要先問問你，有沒有未見的老朋友或是在意的對象，而這樣的牌組代表距離與聯繫，接下來有機會和老朋友碰上面，如此一來便能解你內心的懷念情感囉！另外，最近有想轉職的朋友，這組牌也有工作機會上門的良好訊息，若是挑選到這組牌的朋友，一定要多加把握了。

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選到這組牌的朋友，要是覺得生活無聊平淡，最近你有機會遇到合得來的朋友，畢竟，這樣的牌組代表關係合作及愉悅尊重，所以接下來的生活會因為新朋友的出現感到暖心，並且也讓生活增添不少色彩，因此近期不妨多出門認識新朋友吧！

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選到這組牌的朋友，如果有手頭較緊或是對金錢需求較大，奧斯老師要恭喜你了，最近的金錢運勢挺不錯的，這樣的牌組代表偏財以及投資，若是長期以來都有投資的話，最近是個不錯的時機，將有機會幫你帶點錢財。另外，想獲得意外之財的朋友，最近也可以小試手氣一下囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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