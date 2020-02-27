【奧斯塔羅】你有什麼令人難以接受的個性嗎？

有時人與人之間的相處

總會因為不夠熟識

不好意思點出對方的毛病

今天奧斯就要和你一起來看看

你有沒有什麼令人難以接受的個性吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，其實你的個性有逃避或不積極的狀況存在，這樣的牌組代表休息及觀察，不知道你有沒有發現自己在面對問題或者狀況時.都習慣觀察再付出行動，因大多時候你不是那種搶第一的人，你寧花時間觀察與思考，畢竟，因衝動壞事是你最討厭的狀況。雖說有耐性多思考是好事，但奧斯還是要提醒你，若是想好了就要趕快行動，別只在原地思考唷！

牌ll

選到這組牌的朋友，好像挺喜歡照顧別人，這樣的牌組代表包容、體貼以及照顧，所以你的個性在朋友中扮演著照顧者的角色，總是細心關照周遭的朋友，但你卻是那種喜歡碎念的人，雖然出發點是好的，因為你希望朋友都能好好的，但碎念容易變得像老媽子一樣，這點需要多加改善囉！

牌lll

選這組牌的朋友，你的自我意識可就強烈許多囉！畢竟，這樣的牌組代表自我意識，因此你會發現大多時候都是你在決定事情，因為你的個性天生就是個路見不平的人，尤其是在朋友被欺負時，你絕對是第一個站出來的，不過，你也容易在不知不覺中得罪許多朋友，關於這點你要多注意一下了。

牌lV

選到這組牌的朋友，不要這麼愛說教。這樣的牌組代表理性與目標，你會發現一件事情，你常在朋友遇到問題向你求援時，變成一個說教的角色，因為這樣牌組的你，心智年齡比同年紀成熟許多，有時你會覺得一些不重要的事情，幹嘛氣成這樣，所以你在面對朋友的問題時，容易碎念幾句，這點就要好好留意了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜