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高機能化妝水盤點：蘭蔻推「夢幻極光水」，亮膚泡泡讓保養超有感

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▲搖晃瓶身即可製造亮膚泡泡，擦拭後肌膚亮一號。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蘭蔻最新研究發現，澄淨感是每個女生都想達到的理想境界，全新推出《超極光活粹晶露》，運用酵素科學知識，打造最能帶給肌膚保濕水潤與持久明亮剔透效果的黃金比例配方。

▲▼高機能保養正夯！蘭蔻推「夢幻極光水 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲ LANCOME 超極光活粹晶露，150ml，3,500元。

為了帶給肌膚持久保濕光潤效果，蘭蔻除了含有97%的「激光酵素複合精華」珍貴水向成分，更以大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花籽油組成3%「植萃精油」，讓兩者在瓶中完美共存。

瓶中附有一只獨家專利設計、山毛櫸造型的極光仙女棒，每次使用前只需先上下搖晃瓶身，水相與油相配方因著仙女棒高速融合，產生超微細的亮膚泡泡，讓《超極光活粹晶露》更容易滲透肌膚。

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▲▼高機能保養正夯！蘭蔻推「夢幻極光水 。（圖／品牌提供）

ALBION 白神之露，80ml，2,300元、160ml，4,100元

白神之露從其有機培育的數百種植物中，嚴選出檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、茵陳蒿與山地蒿，透過相互作用，發揮保養最大值，堪稱品牌最強打底精華。

▲▼高機能保養正夯！蘭蔻推「夢幻極光水 。（圖／品牌提供）

LANEIGE 白茶保濕牛奶水，150ml，950元。

蘭芝為了讓有更有感，每年春季在白茶胺基酸含量最高的時刻採收，同時將液態乳霜奈米化，轉化成為容易被吸收的小成分，幫助快速滲透肌膚，卻一點都不黏膩。

▲▼高機能保養正夯！蘭蔻推「夢幻極光水 。（圖／品牌提供）

Kiehl's 牛奶淨膚濃縮活膚露，200ml，NT2,200。

攜手哈佛皮膚科權威研究團隊，牛奶淨膚濃縮活膚露。獨創雙層設計，上層富含高濃縮保濕精華，下層則注入獨家溫和淨膚科技，使用後肌膚細緻、保濕又透亮。
 


 

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關鍵字：

蘭蔻, 高機能化妝水, 保養, 滲透, 抗老, 保濕, 亮膚
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