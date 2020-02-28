印上專屬五官的N95口罩　戴上不怕iPhone臉部辨識解鎖失靈

編輯／Emily 圖／翻攝自faceidmasks.com

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，大家出門口罩幾乎不離身。但戴上口罩之後卻有個意外的困擾，要使用iPhone的Face ID解鎖時，居然無法辨識臉部！於是有外國廠商突發奇想，設計了可以印上人臉的口罩來解決這個問題，每個人都可以上傳照片，訂製有自己五官的專屬口罩。

外國廠商會發起這個「Resting Risk Face」計畫，就是為了解決戴著口罩無法使用iPhone Face ID的問題。想要預訂的話，可以將自己臉部的照片上傳到廠商的網頁上，之後他們會使用無毒環保顏料，將人臉印製在N95口罩上面。

印著鼻子、嘴唇的口罩單看很獵奇，戴起來也有點搞笑，但如果戴著這款口罩真的能順利用臉部辨識解鎖，那實在是太方便了！以後解鎖就不用再麻煩的拉下口罩。

但其實這款口罩還在開發階段，目前全球口罩大缺貨的情況下，要量產還需繼續等待，目前暫定美金40元（約台幣1,200元）。

除了人臉口罩，為了防疫廠商們也各出奇招，韓國就有一款「防疫漁夫帽」引起熱議。黑色的漁夫帽下面多了像一層塑膠防護罩，能將臉部完全遮蔽，雖然未必真的有防護效果，但能夠阻擋大顆粒的髒污，搭配口罩使用，有雙重防護也是好的，這款帽子售價11,000韓元（約台幣277元）。

在 Instagram 查看這則貼文 동대문모자（@dongdaemunhat）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 下午 8:17 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►日本「燃脂口罩」一片難求！戴上竟能瘦小腹、丟洗衣機使用上百次

►1妙招延長「口罩使用時間」！藥妝店追加抑菌產品備貨量 免出門就能買