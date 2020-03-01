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奧斯塔羅12星座一周運勢0302-0308　雙魚老闆發大財、獅子願望實現高

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20200302-0308奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！學／事業方面對於現況感到知足許多，有較安於現況的發展。值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

TOP2：獅子座愛情運最旺！積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談感情時，都感到愉悅許多。另外，雙方目標的一致，讓彼此對未來有了萬分的信心，並且更願意對這段感情努力，使得親密度提高不少。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

本周需注意星座

1.摩羯座事業運需要留意：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

2.天蠍座愛情運需要留意：問題產生需要兩人共同解決，若是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力喔！

3.金牛座金錢運需要留意：財運不佳，如果希望獲得改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品且時時刻刻提醒自己謹慎小心，財運就能有所改善喔！

牡羊座

開運顏色：玫瑰紅色
幸運數字：52

整體運勢★★★★★
解析：強烈穩定的感覺充滿下周牡羊朋友的生活中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現下周對周遭感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，這也讓自己有更多的安全感，會是安逸的一周，建議好好把握了。

愛情運勢★★★★
解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多。另外，下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出承諾加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，依舊繼續努力的發展，下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，這樣的狀況讓自己更加努力於學／事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周可以考慮投資囉！另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財。

金牛座

開運顏色：粉紫
幸運數字：32

整體運勢★★★
解析：下周金牛朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任自己身上，讓自己些許的喘不過氣，同時也讓自己邁向成功的步伐慢了下來，因此奧斯提醒下周要好好評估自己的能力，才能避免做太多自己能力外的事喔！

愛情運勢★★★
解析：下周在愛情方面顯得順利許多，一路走來的承諾及問題在下周再度拿出來檢視，能夠順解決存在已久的問題，算是挺順利的一周喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：過往在學／事業方面的責任，或許讓自己有點喘不過氣，不過，這些狀況下周都能有些微的調整，讓你不再那麼勞累與疲憊囉！

金錢運勢★★
解析：財運不佳，如果希望獲得改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品且時時刻刻提醒自己謹慎小心，財運就能有所改善喔！

雙子座

開運顏色：深灰
幸運數字：42

整體運勢★★★★★
解析：雙子的朋友，下周將是個思緒清晰且快速的一周，自我管理相當良好，因此下周你在面對人、事、物時，會有效快速的解決問題。另外，下周耐性與理性兼具的良好狀況，讓你下周的情緒平穩許多。

愛情運勢★★★★
解析：下周面對愛情時，理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對，因此下周在愛情中你將扮演主導的角色，而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一周。

事業（學業）運勢★★★★
解析：清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的學／事業上，也讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★
解析：：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

巨蟹座

開運顏色：黑色
幸運數字：15

整體運勢★★★★
解析：下周巨蟹的行動力提高許多，過往有不想解決的事情，將在下周有解決的機會。另外，奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況發生，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要多想一下，才能避免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方的感情在下周積極許多，對於目前的感情也有極高共識，並且樂意將心中想法拿出來溝通，因此要好好把握下周的時間喔！單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力。業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，使得工作上有所突破喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握了。

獅子座

開運顏色：褐色
幸運數字：62

整體運勢★★★★
解析：積極且充滿企圖心的感覺，將充斥在獅子朋友下周的生活中，過往過度的感性狀況也在下周改善許多，另外，下周是個將計畫付諸行動的時刻，因為幸運女神將在下周站在你這邊喔！

愛情運勢★★★★★
解析：積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談感情時，都感到愉悅許多。另外，雙方目標的一致，讓彼此對未來有了萬分的信心，並且更願意對這段感情努力，使得親密度提高不少。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的收獲也都在下周開始獲得回報，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會唷！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報。

處女座

開運顏色：灰色
幸運數字：75

整體運勢★★
解析：下周處女朋友面對人、事、物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情開始出現狀況，都暗示下周將會是不順的周期，奧斯建議下周做事要多注意一點，以免影響日後狀況。

愛情運勢★★★
解析：雙方的價值觀在下周出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，並且下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議脾氣要在緩著些，多點耐心，別讓上述的狀況影響彼此情感囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作方面要多沉住氣唷！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，因為有破財的狀況存在，要多留意囉！

天秤座

開運顏色：墨綠色
幸運數字：58

整體運勢★★★
解析：不甘受到束縛的感覺，讓天秤朋友下周多了點不平靜，不過，往好處想是因為自己的企圖心不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議對環境或生活感到不安時，可以多花點心思想想是否該突破目前的生活囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩。另外，要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊以激起雙方感情的浪花唷！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，不願意安逸在目前的生活中，變動狀況存在於下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

天蠍座

開運顏色：銀色
幸運數字：95

整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時後要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

愛情運勢★★
解析：問題產生需要兩人共同解決，若是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：在目前的學／事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前的環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任什麼工作。

金錢運勢★★
解析：財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能。盡量把錢省下來吧，

射手座

開運顏色：橘色
幸運數字：01

整體運勢★★★
解析：下周射手朋友自信心下降，並且對於周遭朋友產生不信任感，奧斯建議下周面對事情或決定時多敞開點內心接受他人喔！

愛情運勢★★
解析：不信任感的提升影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業（學業）運勢★★★
解析：自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
解析：避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

摩羯座

開運顏色：藍色
幸運數字：93

整體運勢★★★
解析：下周摩羯朋友顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒及決定，要多花點時間思考。另外，奧斯提醒下周內心的渾沌將影響自己不少。

愛情運勢★★
解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半唷！

事業（學業）運勢★★
解析：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

水瓶座

開運顏色：紅色
幸運數字：67

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人、事、物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑，所以下周要多多留意，千萬別讓一時的低迷或情緒低落影響自己。

愛情運勢★★
解析：低迷的戀愛信心，讓彼此感到厭煩，對於愛情未來的方向，也迷惘許多，奧斯建議下周多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己，也是不錯的。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，因為都不會有太好的起色喔！

雙魚座

開運顏色：紫色
幸運數字：19

整體運勢★★★★
解析：平衡安穩的元素將充斥雙魚朋友下周的生活，過往的努力也在下周開始逐獲得回報，特別的是若過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉！奧斯提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要注意金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為另一半將會是挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面對於現況感到知足許多，有較安於現況的發展。值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，可別太過投入，以免影響自己的經濟狀況。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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