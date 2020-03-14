特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」

▲倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠是明星商品。（圖／翻攝cliniquekorea IG）

文／C編

想要擁有完美的肌膚狀態，不是一件容易的事情，要經常補水保濕，同時又不可以過度或用錯產品，甚至飲食、作息不正常，就很容易出現粉刺或是痘痘，而且不管是乾性肌膚還是油性肌膚，都常常會有這類型的狀況出現，因此適當保養變得特別重要。

▲CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,800元，特價999元。點我購買。

在美妝版就有一樣產品一直都是經典不敗，就算不常打廣告，也默默賣得超級好，所有女孩只要看到特價，都是4、5罐的囤貨，大容量包裝更是必買不可，那就是倩碧的「水磁場72H超循環保濕凝膠」。

▲大罐用起來更划算。（圖／10.14.eun IG、cliniquekorea IG）

倩碧的「小粉紅」水磁場72H超循環保濕凝膠之所以可以受到這麼多台灣女孩的喜愛，關鍵就在方便好用又看得出成果，只要在精華之後塗抹，就可以為肌膚補水保濕，隔天早上起床臉蛋立刻變得超級水嫩，而且一點都不會有致痘的狀況出現，任何肌膚狀況都可以使用。

水磁場72H超循環保濕凝膠質地清爽，非常適合台灣潮濕悶熱的天氣，而且不管是夏天還是冬天都適合，非常實用，裡面添加了活性蘆薈水和咖啡因，可以幫助肌膚持續補水保濕，同時又可以達到鎖水，妝前用它按摩，讓上妝可以更服貼，根本就是為台灣女孩量身打造的肌膚保養，有特價的時候怎麼可以不搶！

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