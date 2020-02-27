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巴黎芳登廣場濃縮於珠寶方寸　搭休閒裝、白布鞋超時髦

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▲▼Boucheron。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron以芳登廣場為設計靈感的Liseré系列珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎芳登廣場（Place Vendôme）世界知名珠寶品牌匯聚，被暱稱為「巴黎珠寶盒」，當中Boucheron於1893年即進駐，是第一個在芳登廣場開精品店的當代珠寶商，從最新發表的Liseré系列珠寶，顯露品牌對此地的獨特情感，巧妙將高空俯瞰廣場全景濃縮於珠寶方寸之間，一身休閒並踩著白布鞋的模特兒戴上新珠寶，很時髦。

▲▼Boucheron。（圖／公關照）

▲巴黎芳登廣場夜晚燈光璀璨。

▲▼Boucheron。（圖／公關照）▲▼Boucheron。（圖／公關照）

▲鑲嵌2顆約0.60克拉祖母綠切割鑽石的Liseré系列耳環（左）371,000元，主鑽為0.30克拉祖母綠切割鑽石的戒指227,000元。

1685年路易十四下令興建獨特八角造型的芳登廣場，1810年拿破崙修建了廣場中央的青銅柱，以法國軍隊在奧斯特利茲戰役中的大炮鑄成，上面描繪他征戰場面，並立著他的銅像。已在廣場矗立超過百年的Boucheron再熟悉不過，新款Liseré系列珠寶以黑漆飾邊勾勒出芳登廣場的八角輪廓，順著八邊形排列的圓鑽如同夜間點亮芳登廣場的璀璨燈光，中央鑲嵌祖母綠形切割鑽石或綠碧璽，辨識度百分百。

▲▼Boucheron。（圖／公關照）

▲模特兒一身休閒搭鑲嵌綠碧璽的Liseré系列指環。

▲▼Boucheron。（圖／公關照）▲▼Boucheron。（圖／公關照）
▲黑漆勾邊並鑲12.91克拉鑽石的Liseré系列項鍊（左）3,540,000元，鑲嵌25.11克拉綠碧璽的Liseré系列指環，4,460,000元。

Boucheron還從建築延伸至自然，描繪冬日白雪覆蓋大地與樺樹表面的黑色紋路，化為黑漆飾邊的Liseré鑽石幾何圈項鍊與手鍊。同樣源於巴黎的香奈兒（CHANEL），也受芳登廣場啟發，設計八角形造型的Première 腕錶，近期推出粉紅皮革穿鍊的Première Rock腕錶，以及面盤鑲滿美鑽的18金與鈦金屬Première Velours錶，同樣的造型卻流露不同的風格，吸引時尚迷。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Première Rock粉紅腕錶（左）153,000元，Première Velours鑽石腕錶297,000元。（圖／香奈兒提供）

關鍵字：

Boucheron, 巴黎, 芳登廣場, 珠寶, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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