《三生三世枕上書》迪麗熱巴與帝君髮色比白　保養秘訣竟是用溫牛奶洗臉

有著一張逆天美顏的迪麗熱巴，之前在電視劇「三生三世十里桃花」單純活潑的形象深入人心，人氣瘋狂飆漲，而等了好久終於等到由熱巴和東華帝君高偉光主演的《三生三世枕上書》在 1 月 22 日首播啦～

而迪麗熱巴在最新這部《三生三世枕上書》中，將延續和帝君兩人間的情愛糾葛，從釋出的劇照中可以發現，熱巴所飾演鳳九，這次少了活潑單純，更多了份柔情小女人的幸福感呀．

鳳九和帝君兩個人的感情紅線，可是將兩人牢牢的纏住，就算早已看破一切的帝君，也敵不過鳳九的癡情呀．

尤其鳳九在預告中說那一句話：「我曾經以為我愛你而不得，我最傷心，現在我才發現，你愛我而不得，我更傷心。」更是讓觀眾超級期待，兩人之間到底會有多揪心的愛情．

而向來是粉絲心中最可愛的傻白甜的迪麗熱巴，這次在《三生三世枕上書》中的則展現以往不同的精湛演技，絕對讓感動到飆淚，是不是看完預告後整個顆心都要碎啦～

但也有網友說熱巴這次在《三生三世枕上書》中，更無法讓人忽視的是那雪白的皮膚和蛻去嬰兒肥的姣好曲線呀！這次姊幫妳整理了熱巴的保養＋健身減肥方法，快點來看看．

蒸臉+保濕噴霧補水不間斷



想要擁有迪麗熱巴的仙女肌絕對要勤保養，中國的天氣比較乾燥，拍攝時她會隨身攜帶一瓶保濕噴霧為肌膚即時補充水份，也讓妝容更融合肌膚。

而且迪麗熱巴說保養時她會蒸臉搭配保濕噴霧，先準備一盆50~60度C的熱水，保持2到3公分的距離蒸臉五分鐘，幫助打開毛細孔，再噴上適合當天膚況的保濕噴霧，COSMO Angel提醒Angels補水也要選擇一些含油的保濕乳，不只可以喚醒肌膚也能好好鎖住水分，保持水嫩Q彈肌．

睡前溫牛奶洗臉



來自新疆烏魯木齊的迪麗熱巴五官深邃肌膚白皙，但也並非全靠天生，迪麗熱巴曾透漏自己的白肌保養，她的美白秘密武器就是每天早上喝一杯牛奶，除此之外晚上她也會用溫牛奶輕輕洗臉，微溫的熱度可以打開毛細孔讓養分更好吸收，可說是美白肌膚的終極絕招．

不過COSMO Angel提醒油性肌膚的Angels要謹慎使用，因為油肌本身油脂分泌旺盛，如果再加上牛奶的營養成分，可能保養不成反而長爛痘。

一天敷3片面膜



迪麗熱巴擁有超精緻顏值，但擁有天仙的容貌她還是很注重保養，迪麗熱巴經常為了古裝劇畫上大濃妝，所以她也很重視讓肌膚可以好好休息的保養時光，光是一天她就可以敷3片面膜．

早上起床敷1片、晚上卸完妝後敷1片，有時化妝前如果肌膚還是太乾燥會再敷1片，再擦上具拉提功效的乳霜，搭配按摩緊緻拉提臉部線條，就算素顏都有閃到不行的好膚況。

吃香蕉蓮藕排水腫



170公分的迪麗熱巴身材比例堪稱完美，還有一雙超勻稱的逆天美腿讓姊好羨慕，雖然私下是吃貨「胖迪」，但迪麗熱巴也會好好挑選食物吃．

迪麗熱巴會善用飲食來自然排水腫，例如香蕉、蓮藕、西芹等等都是迪麗熱巴的最愛，這些食物有助於身體排鹽，讓她隨時擁有纖纖細腿。

艾草包泡腳放鬆



迪麗熱巴因為要常常拍戲，等戲、走位都需要長時間站著，所以她腿部經常水腫，而迪麗熱巴消水腫的小妙招就是買艾草包、中藥材包來泡腳紓壓．

而且不只下戲後回家泡，就連平常在劇組只要有空閒都不會放過泡腳的機會，就算天氣再熱她也堅持一定要泡泡足浴才能讓血液更循環，人人都有機會擁有女人的逆天美腿～Angels還不快來試試？

每天15分鐘跳繩消脂



別看迪麗熱巴這麼瘦，其實私下可是逮到機會就狂吃的小吃貨，更被粉絲取了「胖迪」這個暱稱，但她可一點都不胖，她靠跳繩保持美腿線條，迪麗熱巴說跳繩可以透過快速跳動來鍛鍊全身肌肉，還能有效消除每一個部位的脂肪．

但要記得跳繩前還要做暖身操4-6分鐘，有助於讓身體處於「預熱」的狀態，也能降低運動傷害，每天15分鐘不間斷的運動難怪她連身材都美到讓人窒息啦。

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恢復油水平衡以應援肌膚的防禦機能，充分儲備潤澤以阻擋有害因子侵入，即使粗糙脫皮的乾燥肌也能邁向令人忍不住撫觸的柔滑嫩肌，幫助建構肌膚的防護層，調節皮脂平衡，防止因皮脂不平衡而引起的肌膚狀況，打造潤澤的柔嫩肌，調整「心、身、肌」平衡，強化肌膚抵抗壓力源侵擾的防禦力。

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文／柯夢波丹 圖／迪麗熱巴微博、臉書、《三生三世枕上書》微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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