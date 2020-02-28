躺著也能瘦！「沙發＋抱枕」5動作練出緊實小蠻腰和翹臀

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、小紅書@大越越moon

對於一到放假就喜歡待在家裡懶得出門的人來說，可以一整天軟爛在沙發上是最幸福的事，但是人在沙發窩，身材也要顧！以下用沙發＋抱枕就能練出緊實小蠻腰和翹臀的5個動作快學起來，以後就算是躺在沙發上滑手機、追劇，也能邊練出好身材。

1.仰臥單車



這個動作其實就是大家都不陌生的空中腳踏車，躺在沙發上雙腳交互向上踩踏並收回。但做這個動作時要注意下背部不要懸空，且雙腳腳尖要回勾，盡量控制使用腹部發力完成動作，每組做30秒。

2.抱枕手腿交替



先用雙腳夾住一個抱枕並向上抬起約90度，雙手也向上舉起，移動雙腿將抱枕送到手中後，雙腿向下移動至約沙發呈60度，整個過程要注意下背部不要懸空，每組做12次。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

3.坐姿收腹



在沙發上坐好後，以雙手在身後支撐，將抱枕夾在膝蓋中間，做收回腿的動作，每組12次。

4.臀橋



利用沙發的扶手，可讓臀橋的動作更進化，相較沙發椅墊來說，高度較高的扶手可讓發力的距離變長，使臀部肌肉有更好的伸展效果。

先平躺於沙發，雙腳彎曲與髖骨同寬放在扶手上，臀部用力向上推讓身體上抬呈一直線，腹部收緊、腰背挺直，每組12次。

5.靜態臀橋



將抱枕放在雙膝中間做靜態臀橋，可幫助找到臀部向上用力的感覺，每組保持持30～45秒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App